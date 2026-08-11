250 видов дынь и 186 тысяч туристов: как прошёл международный фестиваль в Хиве?

·78·Общество
250 видов дынь и 186 тысяч туристов: как прошёл международный фестиваль в Хиве?

В древнем и прекрасном городе Хива на высоком уровне прошёл международный фестиваль «Qovun sayli – 2026», широко продемонстрировавший уникальные национальные традиции, богатую гастрономию и огромный туристический потенциал Хорезмской области. Это престижное мероприятие не только способствовало популяризации национальной культуры бахчеводства, но и установило исторический рекорд мирового масштаба. Об этом сообщило информационное агентство «Dunyo».

Праздник, собравший тысячи туристов в Ичан-кале

Фестиваль, организованный совместно с Комитетом по туризму Узбекистана и хокимиятом Хорезмской области, в этом году прошёл 7–9 августа на территории величественного комплекса «Ичан-кала» и современного туристического комплекса «Arda Khiva».

В ходе масштабного мероприятия гостям представили 250 видов дынь, привезённых из разных регионов республики, а также более 200 уникальных продуктов, приготовленных на их основе. Программа фестиваля была насыщена дегустациями дынь и национальных блюд, выставками народных ремёсел, яркими фольклорными и театрализованными представлениями, мастер-классами и незабываемыми концертными программами.

Согласно статистическим данным, в дни фестиваля древнюю Хиву посетили в общей сложности 186 тысяч туристов. Из них 36 тысяч составили иностранные гости, а 150 тысяч — местные туристы.

Историческое событие, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса

Самым удивительным и историческим событием фестиваля стало установление нового мирового рекорда. В рамках мероприятия участники попробовали более 259 сортов дынь.

Этот процесс был зафиксирован в соответствии с международными стандартами, и в результате город Хива официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Фестиваль с наибольшим количеством дегустаций дынь». Это стало ярким свидетельством того, что туристический потенциал нашей страны вновь получил признание на мировой арене.

Победители и обладатели ценных призов

По итогам фестиваля были награждены активные участники, добившиеся высоких результатов в бахчеводстве и земледелии. По решению жюри:

  • Гран-при: присуждено городу Хива, который получил главный приз — современный электромобиль BYD Champion;

  • 1-е место: Янгиарыкский район;

  • 2-е место: Управление сельского хозяйства Хорезмской области;

  • 3-е место: присуждено Ургенчскому государственному университету и Хорезмскому филиалу «UzAuto Motors».

«Qovun sayli – 2026» стал важным шагом на пути сохранения древних земледельческих традиций Хорезма, развития гастрономического туризма и представления туристических возможностей нашей страны миру.

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ХиваХорезмУзбекистанИчан-КалаКнига рекордов Гиннесса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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