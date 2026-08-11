Сингапур повышает качество рабочих мест с помощью искусственного интеллекта
Правительство Сингапура планирует повысить производительность труда и улучшить качество рабочих мест за счёт внедрения технологий искусственного интеллекта в стране. Об этом 8 августа заявил премьер-министр Лоуренс Вонг в обращении к народу, сообщает иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает сообщает.
Выступая накануне 61-й годовщины независимости страны, глава правительства отметил, что технологический прогресс открывает возможности, которые ещё несколько лет назад казались немыслимыми. Вместе с тем было отмечено, что этот процесс создаёт новые риски и вызывает новые вопросы.
Промышленная политика и стратегический подходПо данным информационного агентства Bloomberg, в рамках этой инициативы правительство Сингапура пересматривает подходы в промышленной политике и сфере торговли. Цель заключается в дальнейшем укреплении глобальной конкурентоспособности государства.
По мнению экспертов, искусственный интеллект рассматривается не только как инструмент автоматизации отдельных процессов, но и как важная часть более широкой экономической политики. Правительство намерено внедрять каждую новую технологию после тщательной оценки её последствий.
Предстоящие задачи и контрольПока официальные лица не объявили точные параметры программы, включая объём финансирования, список отраслей или целевые показатели обучения работников. Сроки реализации проекта также ещё не определены.
Тем не менее заявление премьер-министра определило основное направление государственной политики. Сингапур уделяет особое внимание технологическому контролю и демонстрирует готовность постоянно оценивать не только экономическую эффективность этих систем, но и последствия их использования для обычных людей, работающих с ними.
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