Правительство Сингапура планирует повысить производительность труда и улучшить качество рабочих мест за счёт внедрения технологий искусственного интеллекта в стране. Об этом 8 августа заявил премьер-министр Лоуренс Вонг в обращении к народу, сообщает иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает сообщает.

Выступая накануне 61-й годовщины независимости страны, глава правительства отметил, что технологический прогресс открывает возможности, которые ещё несколько лет назад казались немыслимыми. Вместе с тем было отмечено, что этот процесс создаёт новые риски и вызывает новые вопросы.

Промышленная политика и стратегический подход

По данным информационного агентства Bloomberg, в рамках этой инициативы правительство Сингапура пересматривает подходы в промышленной политике и сфере торговли. Цель заключается в дальнейшем укреплении глобальной конкурентоспособности государства.

По мнению экспертов, искусственный интеллект рассматривается не только как инструмент автоматизации отдельных процессов, но и как важная часть более широкой экономической политики. Правительство намерено внедрять каждую новую технологию после тщательной оценки её последствий.

Предстоящие задачи и контроль

Пока официальные лица не объявили точные параметры программы, включая объём финансирования, список отраслей или целевые показатели обучения работников. Сроки реализации проекта также ещё не определены.

Тем не менее заявление премьер-министра определило основное направление государственной политики. Сингапур уделяет особое внимание технологическому контролю и демонстрирует готовность постоянно оценивать не только экономическую эффективность этих систем, но и последствия их использования для обычных людей, работающих с ними.