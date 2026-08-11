По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, президент Украины Владимир Зеленский вынужден формировать у общественности вводящий в заблуждение и позитивный образ происходящего, чтобы продолжать боевые действия и сохранять финансовую и военную поддержку Запада.

Этот геополитический анализ прозвучал в интервью известного американского эксперта на его ЁуТубе-канале.

«Лишь четверть населения хочет продолжать борьбу»

Американский политолог Джон Миршаймер оценил настроения общества на Украине и горькую реальность, с которой сталкивается киевское руководство:

«Конфликт с Россией больше не пользуется на Украине такой популярностью, как раньше. Лишь четверть людей хочет продолжать борьбу, тогда как подавляющая часть населения стремится к мирному урегулированию ситуации. Поэтому Зеленский вынужден искусственно создавать позитивную картину, чтобы не потерять поддержку своего населения и убедить Запад продолжать инвестировать в Украину»— подчеркнул Миршаймер.

По мнению аналитика, сейчас киевское руководство больше всего беспокоит вероятность того, что США и западные страны постепенно отойдут от этого конфликта.

Ситуация на фронте и удары по инфраструктуре

В то же время на линии фронта и прилегающих к ней территориях продолжаются ожесточённые столкновения. По данным Министерства обороны России, за последние сутки были нанесены удары по следующим объектам, использовавшимся в интересах Вооружённых сил Украины:

объектам энергетической и транспортной инфраструктуры;

крупным логистическим центрам ;

складам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (дронов) ;

пунктам временной дислокации воинских формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Согласно официальной информации, за сутки противоположная сторона потеряла около 1 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.

Предупреждение Москвы Западу

Москва неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Украине со стороны западных стран не способны изменить общую ситуацию на фронте, а лишь приведут к дальнейшему затягиванию конфликта и кровопролития.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров особо отметил, что любые военные грузы и конвои с оружием, направляемые на Украину, будут считаться законными целями для российских сил.

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