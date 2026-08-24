Опасно ли для здоровья ставить несколько будильников?

Установка нескольких будильников подряд по утрам стала привычкой для многих, однако ученые отмечают, что такой метод может влиять на процесс сна. Исследования показали, что «снузе» — то есть многократное откладывание сигнала будильника — затягивает процесс пробуждения.

В одном исследовании было отмечено, что повторные сигналы могут продлевать фазу легкого сна и усиливать сонливость после пробуждения. Другое исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что кратковременный «снузе» не всегда вреден и у некоторых людей может облегчить процесс пробуждения.

Ученые подчеркивают, что хронический недосып представляет гораздо большую опасность для здоровья. Недостаток сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжительность и регулярность сна тесно связаны с психическим состоянием, а проблемы со сном могут сопровождаться депрессивными симптомами.

Также в эксперименте 2022 года было установлено, что у людей, использующих повторные будильники, «сонная инерция» после пробуждения длится дольше. Специалисты рекомендуют вместо многократных сигналов по утрам высыпаться и стараться вставать по первому будильнику.

Самое главное: если наблюдаются постоянная усталость, нарушения сна или подавленное настроение, не стоит связывать проблему только с будильником — важно обратить внимание на выявление истинной причины.