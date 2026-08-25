Смартфон Huawei Пура Кс Виев поступит в продажу 7 сентября

Компания Huawei официально объявила дату выхода своего нового флагманского устройства — смартфона Пура Кс Виев. Согласно данным иксбт.ком, глава потребительского бизнеса компании Хэ Ган во время презентации сообщил, что этот долгожданный гаджет станет доступен покупателям с 7 сентября текущего года. В этот же день Huawei представит еще одно крупное устройство — складной смартфон Мате КсТ 2. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый Пура Кс Виев выделяется на рынке своим уникальным дизайном моноблока и необычным соотношением сторон экрана. Производитель заявляет, что это первый широкоэкранный смартфон-моноблок, воплотивший в себе передовые технологические решения. Устройство оснащено уникальной панелью с диагональю 6,39 дюйма, где соотношение сторон составляет 16:9,5.

Рекордный экран и тонкие рамки

Одной из главных особенностей дизайна смартфона является соотношение площади экрана к корпусу. По данным источника, этот показатель составляет рекордные 96,1%. При этом толщина черной рамки вокруг экрана со всех четырех сторон составляет всего 1,05 миллиметра, что создает эффект полной безграничности при использовании.

Также специалисты отметили тот факт, что в столь тонкий корпус удалось поместить мощный источник питания. Пура Кс Виев оснащен емким аккумулятором на 7000 мА•ч. Несмотря на это, толщина корпуса смартфона составляет всего 6,68 миллиметра, а общий вес — 201 грамм.

Программное обеспечение и возможности памяти

Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Huawei — HarmonyOS 7. Это обеспечивает высокую скорость работы интерфейса и идеальную интеграцию с устройствами экосистемы. Пользователям предоставляются широкие возможности для хранения данных, а максимальный объем внутренней памяти устройства достигает 1 TB.

На сегодняшний день, согласно сообщению иксбт.ком, новый флагман доступен для предварительного заказа в трех конфигурациях памяти и четырех цветовых вариантах. Ожидается, что в день официального старта продаж компания Huawei полностью раскроет остальные технические детали и точные цены на смартфон.