В Калифорнии собаки порадовали зрителей на чемпионате по серфингу

·133·Мир
В Калифорнии собаки порадовали зрителей на чемпионате по серфингу

Ежегодный Всемирный чемпионат собак по серфингу, проходящий на северном побережье Калифорнии, в очередной раз подарил зрителям отличное настроение. Собаки разных пород и размеров покоряли волны Тихого океана, привлекая внимание сотен гостей.

Юбилейные, 10-е соревнования состоялись на побережье Пасифика, примерно в 22 километрах к югу от Сан-Франциско. В них приняли участие представители самых разных пород — от маленьких спаниелей до крупных лабрадоров, продемонстрировавшие свое мастерство в серфинге.

Судьи оценивали собак по тому, как долго они могли удержаться на доске, волны какого размера они покоряли и насколько уверенно держались во время серфинга.

В честь 10-летия соревнований в рамках мероприятия прошли не только увлекательные баталии, но и акция по усыновлению домашних животных. Также были организованы инициативы по сбору средств для местных организаций по защите животных.

Собаки в разноцветных спасательных жилетах выходили на волны при помощи своих хозяев. Когда они двигались на серфбордах в сторону берега, каждое успешное выступление сопровождалось аплодисментами и восторженными криками зрителей.

Жительница Хантингтон-Бич София Седловски поделилась интересной историей о своем цвергпинчере по кличке Расти. Когда он был щенком, она впервые поставила его на доску для серфинга исключительно ради фотографии. Однако пес отказался сходить с доски и впоследствии удивил всех, успешно покорив свою первую волну.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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