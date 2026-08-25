«Исключение из заявки на ЧМ-желательно пошло ему на пользу»: Гари Невилл прокомментировал возвращение Коула Палмера

·51·Спорт
«Исключение из заявки на ЧМ-желательно пошло ему на пользу»: Гари Невилл прокомментировал возвращение Коула Палмера

В драматическом матче 1-го тура Английской Премьер-лиги против «Фулхэма», завершившемся победой со счетом 3:2, главный лидер «Челси» Коул Палмер выдал настоящий бенефис. 24-летний английский звездный футболист записал на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу в лондонском дерби, став одним из лучших игроков встречи.

После матча бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл дал особую оценку текущему физическому и психологическому состоянию Палмера.

«Сегодня мы увидели настоящего Палмера»: анализ от Невилла

Гари Невилл подчеркнул, что непопадание молодого полузащитника в заявку сборной Англии сделало его еще сильнее:

«Возможно, то, что его не включили в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, — лучшее, что могло случиться с Палмером. Быть может, в период спада в карьере это стало для него отличным толчком», — заявил Невилл в эфире.

Эксперт затронул важность преодоления психологических кризисов в футбольной карьере:

  • Сохранение страсти: «Важно напоминать себе о необходимости сохранять страсть к делу каждый день в жизни. В карьере футболиста бывают такие периоды, когда спортивная форма теряется, и все дается уже не так легко, как раньше»;

  • Бенефис возвращения: «Сегодня на поле мы увидели прежнего волшебного Палмера. Его действия были просто невероятными».

Статистика и надежды на новый сезон

В прошлом сезоне Коул Палмер столкнулся с определенными трудностями в плане стабильности в составе «Челси»:

  • Показатели прошлого сезона: провел 26 матчей в рамках АПЛ, отметившись 10 голами и 1 ассистом;

  • Старт нового сезона: уже в 1-м туре отметился системой «гол + пас», став главным творцом победы своей команды.

По мнению специалистов, возвращение Палмера на столь высокий уровень спортивной формы не только повысит шансы «Челси» в чемпионской гонке АПЛ, но и станет важнейшим шагом на пути к восстановлению его позиций в национальной сборной.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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