Старт нового сезона Английской Премьер-лиги 2026/2027 начался с исторического и гордого события для узбекистанских любителей футбола. В упорном матче на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Борнмутом» со счетом 2:1.

22-летний узбекский защитник Абдуқодир Ҳусанов, выйдя в стартовом составе и отыграв надежно до самого финального свистка, оказался в центре внимания мировых футбольных экспертов. Авторитетный международный проект Рисинг Старс КсИ отдельно отметил действия нашего легионера специальной карточкой, представив его как «восходящую звезду» недели.

Когда цифры говорят: Безупречная точность и абсолютное превосходство

Статистические данные, опубликованные аналитическим порталом Рисинг Старс КсИ, наглядно показывают, насколько высок был уровень игры Ҳусанова:

Точность передач (97%): Из 90 выполненных за всю встречу передач 87 дошли до точного адреса;

Развитие атак: Отдав 11 эффективных и острых передач в финальную треть поля соперника, он активно участвовал в организации атак своей команды;

Обращение с мячом: За 90 минут матча 96 раз коснулся мяча, удерживая контроль над игрой;

100-процентные дуэли: Защитник вышел победителем в 100% как наземных единоборств, так и верховых воздушных дуэлей (соперникам не было проиграно ни одного эпизода);

Отборы мяча: Срывая атаки соперника, 6 раз возвращал мяч своей команде;

Общая оценка: Проект высоко оценил показатели Ҳусанова в этом матче, поставив ему 7,7 балла.

Место «Манчестер Сити» в турнирной таблице

Благодаря этой победе подопечные Пепа Гвардиолы начали сезон с запланированными 3 очками:

Таблица: После 1-го тура «Манчестер Сити» располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ по разнице мячей;

«Борнмут»: Проигравшая команда-соперница занимает 13-ю строчку.

Столь безупречные показатели Абдукодира Ҳусанова в сильнейшей лиге мира и топ-клубе свидетельствуют о том, что его позиции в основном составе становятся еще прочнее.