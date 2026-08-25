Мегатрансфер от «Сити»: Айюб Буадди прошел медосмотр вместо Родри
Одна из крупнейших сделок летнего трансферного окна официально подошла к финальной стадии. По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, яркий марокканский полузащитник «Лилля» Айюб Буадди успешно прошел медицинский осмотр для «Манчестер Сити».
Все контракты и официальные документы между клубами полностью подписаны, и в ближайшие часы ожидается официальное объявление о трансфере.
95+5 миллионов евро: Детали трансфера
Команда Пепа Гвардиолы выделяла крупные финансовые средства на марокканский талант:
Основная сумма: Французский «Лилль» заработает гарантированные 95 миллионов евро от продажи игрока;
Бонусы: Соглашение предусматривает дополнительные бонусы в размере еще 5 миллионов евро в зависимости от успешных выступлений футболиста;
Общая стоимость: Таким образом, общая стоимость сделки составляет 100 миллионов евро.
Уход Родри и новый центр «Манчестер Сити»
Этот громкий трансфер произошел не случайно:
Родри в «Барселоне»: «Манчестер Сити» должен был срочно заполнить огромную пустоту в центре поля, образовавшуюся после продажи своего ведущего полузащитника и обладателя «Золотого мяча» Родри в каталонскую «Барселону»;
Новый лидер: Пеп Гвардиола выбрал именно Айюба Буадди в качестве главного кандидата, способного управлять центральной зоной команды, и руководство клуба оперативно завершило трансфер.
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