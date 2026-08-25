Сформировавшаяся в зимнее трансферное окно прошлого сезона в Английской премьер-лиге связка защитников на сегодняшний день превратилась в самый надежный фундамент в борьбе за чемпионство. Приобретенный у «Кристал Пэлас» Марк Гехи и лидер сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов идеально дополняют друг друга, заслужив признание болельщиков.

Самое удивительное — центр обороны «Манчестер Сити», доверенный именно связке Ҳусанова и Гехи, не потерпел ни одного поражения ни в одном официальном матче. Этот тандем служит настоящей «непроходимой стеной» для нападающих соперника.

Конкуренция в обороне: Аке и Стоунз ушли, но выбор широк

Хотя в результате летних перетасовок такие опытные игроки, как Натан Аке и Джон Стоунз, окончательно покинули клуб, конкуренция в центральной линии «горожан» стала еще более острой:

Главные претенденты: Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш и Марк Гехи ведут жаркую борьбу за места в основном составе;

Молодые таланты: Перспективные защитники, такие как Джума Ба и Витор Рейс, также ждут своего шанса.

Тактическая революция Марески: Новые роли защитников

Новый главный тренер команды Энцо Мареска полагается на универсализм футболистов. В первых двух матчах сезона Абдуқодир Ҳусанов полностью оправдал доверие как на правом фланге, так и в качестве центрального защитника.

А в 1-м туре против «Борнмута» итальянский наставник всех удивил, поставив центрального защитника Марка Гехи в центр полузащиты (в опорную зону). Эксперимент немедленно принес результат — Гехи стал автором важнейшего гола, сравнявшего счет.

После матча Мареска прокомментировал свое решение следующим образом:

«В настоящее время важно находить правильные решения на поле и рассматривать различные возможности. Я знаю Марка по его выступлениям за „Кристал Пэлас“ и всегда думал, что из него может получиться отличный полузащитник. Идеи, приходящие в голову, нужно проверять. Он очень хорошо сыграл на новой позиции и подарил нам еще один великолепный вариант на будущее», — сказал Мареска.

«Я был удивлен!»: Признание Гехи о своей новой роли

Ставший героем матча Марк Гехи поделился своими эмоциями по поводу неожиданного тактического решения:

Недельная подготовка: «Честно говоря, я был очень удивлен! Это была просто идея, пришедшая в голову тренеру, и мы целую неделю работали именно над этой ролью. Тренер пробует разные вещи, и я очень рад, что сегодня этот план оправдал себя»;

Поддержка на поле: «Поддержка партнеров по команде очень помогла. Наличие передо мной и рядом со мной футболистов с большим опытом игры на этой позиции, которые постоянно подсказывали по ходу матча, значительно облегчило мне задачу».

Надежная игра в обороне Абдукодира Ҳусанова и раскрытие новых граней Гехи показывают, что под руководством нового тренера «Манчестер Сити» превращается в еще более опасную и многогранную команду.