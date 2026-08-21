«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях

·22·Мир
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях

Обычный разговор одного из самых известных футболистов мира Лионелья Месси и его 11-летнего сына Матео вызвал большой интерес в социальных сетях. Особенно внимание пользователей привлекло отношение Месси к вопросам денег и желаний своего ребенка.

По имеющимся данным, Матео попросил отца купить ему еще что-нибудь. Тогда Месси в шутку ответил ему:

«Я же купил тебе хот-дог, этого достаточно. У меня больше нет денег!» Говорят, эта фраза Месси показывает, что в повседневной жизни он старается вести себя со своими детьми просто. Несмотря на то что он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, футболист в шутливой форме дал понять: не обязательно сразу исполнять каждое желание детей.

Пользователи по-разному отреагировали на разговор Месси с Матео. Одни положительно оценили то, что футболист не приучает своих детей к роскоши, другие же восприняли ситуацию просто как шутку отца с сыном.

Как вы считаете, как знаменитым и богатым родителям следует воспитывать своих детей? Пишите свое мнение в комментариях.

Лионель МессиМатео
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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