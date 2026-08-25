Единственная в мире: Суперлига Узбекистана признана самым уникальным чемпионатом на планете!

·758·Спорт
Единственная в мире: Суперлига Узбекистана признана самым уникальным чемпионатом на планете!

Влиятельный проект Те Свипер Подкаст, изучающий историю и статистику мирового футбола, сообщил, что Суперлига Узбекистана имеет абсолютный и не имеющий аналогов географический статус среди всех высших дивизионов нашей планеты.

По мнению аналитиков, Суперлига Узбекистана — это единственный в мире независимый национальный чемпионат высшего дивизиона, который проводится в стране, не имеющей прямого выхода к Мировому океану и окруженной государствами, которые также не имеют выхода к морю (дубле ландлокед).

Почему Лихтенштейн, а не именно Узбекистан?

С географической точки зрения на Земле существует всего два государства, не имеющих двойного выхода к морю: Узбекистан и европейское Княжество Лихтенштейн:

  • Модель Лихтенштейна: В этой стране не проводится независимый национальный чемпионат; все футбольные клубы страны выступают в лиговой системе соседней Швейцарии;

  • Уникальность Узбекистана: Таким образом, Узбекистан вошел в историю как единственная в мире подобная страна, имеющая на своей территории независимую и полноценную национальную высшую лигу.

16 команд, география регионов и действующий чемпион

В настоящее время в Суперлиге Узбекистана соревнуются 16 профессиональных команд, представляющих различные регионы страны:

  • Географическое распределение: Основная часть клубов приходится на долину и восточные области, 3 команды базируются в столице — городе Ташкенте;

  • Западный полюс: Из западного региона страны в соревновании принимает участие хорезмский клуб «Хорезм»;

  • Действующий чемпион: В качестве действующего победителя национального чемпионата отмечен ферганский клуб «Нефтчи».

Гегемония на азиатских полях и новая Элитная Лига чемпионов

Клубы Узбекистана стабильно участвуют в стадии плей-офф в качестве сильнейших команд региона в соревнованиях под эгидой Азиатской конфедерации футбола (АКФ). В частности, ташкентский клуб «Бунёдкор» в своей истории дважды доходил до полуфинала главного континентального турнира.

Сезон 2026/2027 годов становится новым историческим этапом для узбекского футбола:

  • Два гранда на основном этапе: В результате значительного повышения клубного рейтинга страны и успешного завершения «Пахтакором» отборочных матчей, на основном этапе обновленной престижной Элитной Лиги чемпионов Азии впервые примут участие сразу два наших клуба — ферганский «Нефтчи» и ташкентский «Пахтакор».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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