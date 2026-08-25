Samsung Galaxy S25 Ultra получит функцию Виртуал Рефлектор

·211·Технологии
Samsung Galaxy S25 Ultra получит функцию Виртуал Рефлектор

Компания Samsung готовит важное программное обновление для владельцев своих флагманских устройств. Согласно данным Иксбт.ком, камера смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra получит одну из передовых функций, предназначенных для модели следующего поколения Galaxy S26 Ultra. Это позволит пользователям создавать снимки профессионального уровня без дополнительных затрат. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая возможность была обнаружена в приложении Эксперт РАВ внутри программной оболочки One UI 9.0. Функция под названием Виртуал Рефлектор призвана имитировать работу профессионального студийного отражателя света в цифровой среде. В результате обычные портретные снимки приобретают высокое качество и художественную выразительность.

Виртуальный свет и его преимущества

С помощью Виртуал Рефлектор пользователь может изменять направление и интенсивность света как во время съемки, так и после неё. В системе также предусмотрена возможность выбора цветового оттенка света, например, эффекты золотистого или серебристого отражателя, что придает фотографиям особую привлекательность.

Процесс управления осуществляется через удобный интерфейс в форме круга. Это позволяет с высокой точностью настраивать угол падения света на объект. Функция облегчает балансировку освещения в любых сложных или неравномерных условиях, делая портреты более выразительными.

Обновление One UI 9.0 и перспективы

Эксперты отмечают, что данное программное обновление будет представлено пользователям в составе будущих версий One UI 9.0. Такой подход является частью стратегии Samsung по долгосрочному оснащению своих флагманских устройств новейшими технологиями.

Хотя официальная дата выхода функции пока не объявлена, её появление в тестовых версиях приложения Эксперт РАВ указывает на скорый релиз. Владельцы Galaxy S25 Ultra вскоре смогут оценить расширенные возможности своих смартфонов.

SamsungGalaxy S25 UltraOne UI 9.0Expert RAWVirtual Reflector
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Apple отказалась от изменения домена в функции Хиде Мй ЭмаилApple отказалась от изменения домена в функции Хиде Мй ЭмаилСегодня, 19:57Apple представила новые Mac mini на базе чипов М6 и М5 ProApple представила новые Mac mini на базе чипов М6 и М5 ProСегодня, 19:29Apple представила свои самые мощные чипы М5 Ultra и М6Apple представила свои самые мощные чипы М5 Ultra и М6Сегодня, 19:21Apple представила новые Мак Mini и Mac Studio с чипом М6Apple представила новые Мак Mini и Mac Studio с чипом М6Сегодня, 18:52В национальном мессенджере Max появилась возможность использования двух профилей одновременноВ национальном мессенджере Max появилась возможность использования двух профилей одновременноСегодня, 18:29В России создан новый двигатель НК-3 для ракеты «Воронеж»В России создан новый двигатель НК-3 для ракеты «Воронеж»Сегодня, 16:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео