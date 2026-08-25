Samsung Galaxy S25 Ultra получит функцию Виртуал Рефлектор

Компания Samsung готовит важное программное обновление для владельцев своих флагманских устройств. Согласно данным Иксбт.ком, камера смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra получит одну из передовых функций, предназначенных для модели следующего поколения Galaxy S26 Ultra. Это позволит пользователям создавать снимки профессионального уровня без дополнительных затрат. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая возможность была обнаружена в приложении Эксперт РАВ внутри программной оболочки One UI 9.0. Функция под названием Виртуал Рефлектор призвана имитировать работу профессионального студийного отражателя света в цифровой среде. В результате обычные портретные снимки приобретают высокое качество и художественную выразительность.

Виртуальный свет и его преимущества

С помощью Виртуал Рефлектор пользователь может изменять направление и интенсивность света как во время съемки, так и после неё. В системе также предусмотрена возможность выбора цветового оттенка света, например, эффекты золотистого или серебристого отражателя, что придает фотографиям особую привлекательность.

Процесс управления осуществляется через удобный интерфейс в форме круга. Это позволяет с высокой точностью настраивать угол падения света на объект. Функция облегчает балансировку освещения в любых сложных или неравномерных условиях, делая портреты более выразительными.

Обновление One UI 9.0 и перспективы

Эксперты отмечают, что данное программное обновление будет представлено пользователям в составе будущих версий One UI 9.0. Такой подход является частью стратегии Samsung по долгосрочному оснащению своих флагманских устройств новейшими технологиями.

Хотя официальная дата выхода функции пока не объявлена, её появление в тестовых версиях приложения Эксперт РАВ указывает на скорый релиз. Владельцы Galaxy S25 Ultra вскоре смогут оценить расширенные возможности своих смартфонов.