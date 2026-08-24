16-летний юноша пять лет живет в пруду

Необычная история 16-летнего Икбала Шейха из округа Муршидабад в индийском штате Западная Бенгалия вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Сообщается, что подросток, проживающий в городе Белданг, последние пять лет проводит большую часть своего времени в прудах.

По словам Икбала, как только он выходит из воды, его тело начинает сильно жечь и печь. Погружение в прохладную воду немного облегчает это состояние. Из-за этого он иногда проводит в воде по несколько дней, а в некоторых случаях — почти неделю.

Семья возила подростка по разным больницам и к народным целителям, но точный диагноз так и не был поставлен. Отмечается, что длительное пребывание в воде негативно сказывается на его здоровье.

После того как видео об Икбале распространились в социальных сетях, его состояние индийского предпринимателя Ананта Амбани привлекло внимание. Он организовал поездку подростка в Мумбаи для прохождения специализированного медицинского обследования. Сейчас Икбал находится в больнице Мумбаи под наблюдением специалистов.

Некоторые врачи предполагают, что у Икбала может быть редкое заболевание под названием эритромелалгия При этом состоянии на коже могут наблюдаться сильное жжение, жар и покраснение. Симптомы усиливаются при повышении температуры тела, а охлаждение может принести временное облегчение. Однако официальное подтверждение того, что у Икбала именно этот диагноз, пока отсутствует.

В настоящее время врачи в Мумбаи проводят тщательное обследование подростка, чтобы выявить причины его состояния и принять меры по уменьшению болезненных симптомов.