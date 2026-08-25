Аналитическая статья, подготовленная на основе громкого признания грузинского бойца перед трилогией между бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом Петром Яном, а также деталей предстоящего 3-го боя, который пройдет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби:

«В прошлый раз он меня чуть насмерть не избил»: Мераб Двалишвили признался во всем перед трилогией с Петром Яном!

Одно из самых принципиальных и бескомпромиссных противостояний в октагоне UFC приближается к своей решающей кульминационной точке. Бывший чемпион Мераб Двалишвили сделал неожиданное и откровенное заявление накануне третьего боя против своего давнего российского соперника Петра Яна.

Грузинский боец не стал скрывать, что в прошлой схватке оказался под градом тяжелых ударов, и заявил, что на этот раз применит совершенно другую стратегию для реванша.

«Такая ошибка не повторится»: Заявление Мераба

Двалишвили вспомнил трудности последнего боя против Петра Яна и дал ему откровенную оценку:

«В прошлый раз Петр Ян отмутузил меня так, что я чуть не умер. Поэтому в этот я приложу все усилия, чтобы подобное не повторилось», — сказал Двалишвили.

Это заявление свидетельствует о том, насколько серьезно и осторожно боец готовится к предстоящей трилогии.

1-1: Решающая трилогия в Абу-Даби

Счет в противостоянии двух звезд на данный момент ничейный: