«В прошлый раз он меня чуть насмерть не избил»: Мераб Двалишвили признался во всем

·83·Спорт
«В прошлый раз он меня чуть насмерть не избил»: Мераб Двалишвили признался во всем

Аналитическая статья, подготовленная на основе громкого признания грузинского бойца перед трилогией между бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом Петром Яном, а также деталей предстоящего 3-го боя, который пройдет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби:

«В прошлый раз он меня чуть насмерть не избил»: Мераб Двалишвили признался во всем перед трилогией с Петром Яном!

Одно из самых принципиальных и бескомпромиссных противостояний в октагоне UFC приближается к своей решающей кульминационной точке. Бывший чемпион Мераб Двалишвили сделал неожиданное и откровенное заявление накануне третьего боя против своего давнего российского соперника Петра Яна.

Грузинский боец не стал скрывать, что в прошлой схватке оказался под градом тяжелых ударов, и заявил, что на этот раз применит совершенно другую стратегию для реванша.

«Такая ошибка не повторится»: Заявление Мераба

Двалишвили вспомнил трудности последнего боя против Петра Яна и дал ему откровенную оценку:

«В прошлый раз Петр Ян отмутузил меня так, что я чуть не умер. Поэтому в этот я приложу все усилия, чтобы подобное не повторилось», — сказал Двалишвили.

Это заявление свидетельствует о том, насколько серьезно и осторожно боец готовится к предстоящей трилогии.

1-1: Решающая трилогия в Абу-Даби

Счет в противостоянии двух звезд на данный момент ничейный:

  • 2023 год (Первая встреча): Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей за счет рекордного количества тейкдаунов и непрерывного прессинга;

  • 2025 год (Второй бой): Петр Ян продемонстрировал тактически безупречный бой, добился уверенной победы в реванше и сравнял счет — 1:1;

  • 24 октября 2026 года (Трилогия): Третий и финальный поединок станет одним из главных событий турнира UFC 333, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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