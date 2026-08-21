Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили

·53·Мир
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили

В море обитает настолько необычное существо, что увидевший его человек может принять его за змею или мифическое чудовище. Эта рыба отличается длинным лентовидным телом и красными плавниками «рыбой Судного дня» — именно такое популярное прозвище она получила.

На самом деле её научное название — сельдяной король , и обитает она главным образом в глубоких частях океанов. Внешность этой рыбы весьма необычна: тело длинное и блестящее, а на голове расположены красноватые плавники. Некоторые крупные особи могут достигать нескольких метров в длину.

Почему её называют «рыбой Судного дня»?

Это название связано не столько с внешностью рыбы, сколько с древними поверьями о ней.

В японском фольклоре сельдяного короля представляли вестником, прибывающим из дворца морского бога. Его появление у поверхности моря трактовалось как предвестие крупных бедствий, таких как землетрясение или цунами.

Поэтому позднее в английском языке ему дали прозвище «Думсдай Фиш» — «рыба Судного дня» — так его и стали называть.

На прибрежном песке лежит серебристый сельдяной король.

Но действительно ли он предвещает стихийное бедствие?

Нет. Это очень интересная легенда, однако научных доказательств, подтверждающих её, пока нет.

Специалисты подчёркивают, что надёжной причинно-следственной связи между появлением сельдяного короля и землетрясениями или цунами не обнаружено. Исследование 2019 года также оценило такую связь как иллюзорную корреляцию.

Итак, представление о том, что «если появилась рыба Судного дня, бедствие обязательно произойдёт», — не научный факт, а древнее поверье.

Сельдяной король
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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