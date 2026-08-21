Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили

В море обитает настолько необычное существо, что увидевший его человек может принять его за змею или мифическое чудовище. Эта рыба отличается длинным лентовидным телом и красными плавниками «рыбой Судного дня» — именно такое популярное прозвище она получила.

На самом деле её научное название — сельдяной король , и обитает она главным образом в глубоких частях океанов. Внешность этой рыбы весьма необычна: тело длинное и блестящее, а на голове расположены красноватые плавники. Некоторые крупные особи могут достигать нескольких метров в длину.

Почему её называют «рыбой Судного дня»?

Это название связано не столько с внешностью рыбы, сколько с древними поверьями о ней.

В японском фольклоре сельдяного короля представляли вестником, прибывающим из дворца морского бога. Его появление у поверхности моря трактовалось как предвестие крупных бедствий, таких как землетрясение или цунами.

Поэтому позднее в английском языке ему дали прозвище «Думсдай Фиш» — «рыба Судного дня» — так его и стали называть.

Но действительно ли он предвещает стихийное бедствие?

Нет. Это очень интересная легенда, однако научных доказательств, подтверждающих её, пока нет.

Специалисты подчёркивают, что надёжной причинно-следственной связи между появлением сельдяного короля и землетрясениями или цунами не обнаружено. Исследование 2019 года также оценило такую связь как иллюзорную корреляцию.

Итак, представление о том, что «если появилась рыба Судного дня, бедствие обязательно произойдёт», — не научный факт, а древнее поверье.