В Андижане в одной семье родилось 4 четверняшек

25 августа в Андижанской области произошло радостное и незабываемое событие для одной семьи — на свет появились сразу четверо близнецов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Фуркат Санаев.

Сообщается, что жительница Андижанского района Дилдорахон Ахмедова 20 августа текущего года была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом многоплодной беременности. Специалисты провели роды под особым контролем, учитывая здоровье матери и младенцев.

Женщине было выполнено кесарево сечение до истечения срока беременности. В процессе родов участвовала команда специалистов, состоящая из акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов. Процедура прошла успешно, на свет появились четыре малыша.

Трое новорожденных — девочки, а один — мальчик, их вес составляет:

первый ребенок — девочка, 1 840 граммов;

второй ребенок — мальчик, 1 534 грамма;

третий ребенок — девочка, 1 584 грамма;

четвертый ребенок — девочка, 1 756 граммов.

В настоящее время четверо младенцев и их мать находятся под наблюдением врачей, их состояние контролируется медицинскими специалистами.

Рождение четырех близнецов стало не только большой радостью для семьи, но и ответственным и значимым событием для медицинских работников, участвовавших в родах.