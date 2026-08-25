В Андижане в одной семье родилось 4 четверняшек

·298·Общество
В Андижане в одной семье родилось 4 четверняшек

25 августа в Андижанской области произошло радостное и незабываемое событие для одной семьи — на свет появились сразу четверо близнецов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Фуркат Санаев.

Сообщается, что жительница Андижанского района Дилдорахон Ахмедова 20 августа текущего года была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом многоплодной беременности. Специалисты провели роды под особым контролем, учитывая здоровье матери и младенцев.

Женщине было выполнено кесарево сечение до истечения срока беременности. В процессе родов участвовала команда специалистов, состоящая из акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов. Процедура прошла успешно, на свет появились четыре малыша.

Трое новорожденных — девочки, а один — мальчик, их вес составляет:

  • первый ребенок — девочка, 1 840 граммов;

  • второй ребенок — мальчик, 1 534 грамма;

  • третий ребенок — девочка, 1 584 грамма;

  • четвертый ребенок — девочка, 1 756 граммов.

В настоящее время четверо младенцев и их мать находятся под наблюдением врачей, их состояние контролируется медицинскими специалистами.

Рождение четырех близнецов стало не только большой радостью для семьи, но и ответственным и значимым событием для медицинских работников, участвовавших в родах.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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