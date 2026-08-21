Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами

Индиец Лалит Патидар уже давно привлекает внимание многих своей внешностью. Волосы на его лице чрезвычайно густые: ими покрыто более 95 процентов поверхности лица.

По данным, плотность волос на лице Лалита Патидара достигает 201,72 волоса на квадратный сантиметр. Именно эта необычная особенность позволила ему войти в число мировых рекордсменов.

Хотя внешность Лалита резко отличается от внешности других людей, благодаря этой особенности он стал известен и был признан одним из самых необычных людей в мире.

Его фотографии и сведения о жизни также вызвали большой интерес в социальных сетях, удивив множество людей.

Рекорд Лалита Патидара ещё раз показывает, насколько разнообразными могут быть необычные особенности человеческого организма. Такая высокая плотность волос на его лице считается одним из самых удивительных показателей в мире рекордов.

Как вы думаете, какой из подобных необычных человеческих рекордов вызывает наибольшее удивление?