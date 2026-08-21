Женщина ростом более 2 метров установила рекорд Гиннесса

·19·Мир
Женщина ростом более 2 метров установила рекорд Гиннесса

Турчанка Румейса Гелги известна во всём мире своим необычным ростом. Её рост составляет 215,16 сантиметра, и 23 мая 2021 года Книга рекордов Гиннесса официально признала её самой высокой ныне живущей женщиной в мире.

Румейса привлекает внимание многих людей тем, что значительно выше тех, кто ведёт обычную жизнь. Её рост почти на метр превышает средний рост человека.

Интересно, что имя Румейсы Гелги вошло в Книгу рекордов Гиннесса не благодаря только одному достижению. Она также является обладательницей нескольких других уникальных рекордов.

В частности, Румейса признана самой высокой ныне живущей женщиной в мире, а также обладательницей других рекордов в различных категориях.

Несмотря на необычную внешность, она активно общается с общественностью и открыто рассказывает о своём опыте. Для Румейсы рекорд Гиннесса стал не только впечатляющей цифрой, но и возможностью рассказать миру о своём необычном образе жизни.

Сегодня она считается одной из самых известных рекордсменок в мире. А рост 215,16 сантиметра сделал её одной из самых необычных обладательниц рекордов в истории Гиннесса.

Румейса ГелгиТурцияКнига рекордов Гиннесса
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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