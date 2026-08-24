Секрет превращения страха во внутреннюю силу: Практика, рекомендованная психологами
Многие люди на протяжении жизни сталкиваются с сильным страхом и тревогой перед неизвестностью, неудачей или принятием нового решения. Обычно мы пытаемся подавить страх, убежать от него или отрицать его. Однако современная психотерапия и коучинг показывают, что не борьба со страхом, а «диалог» с ним открывает человеку путь к огромному душевному облегчению и новым возможностям.
Широко используемая в арт-терапии и когнитивной психологии «Письмо страху» специальная практика считается одним из самых эффективных инструментов для прояснения скрытых в подсознании тревог и превращения их в ресурс для развития.
Как работает практика «Письмо страху»?
С помощью этого упражнения человек превращает страх из абстрактного чувства в конкретную форму и осознает стоящий за ним истинный защитный механизм. Для выполнения упражнения рекомендуется записать на бумаге ответы на следующие вопросы:
Определение и называние страха:
«Привет, мой страх...» — В чем он заключается? (например: страх публичных выступлений, страх остаться без денег, страх быть отвергнутым);
«Твое имя...» — Дайте ему символическое имя или образ.
Анализ чувств и сигналов:
«Когда ты появляешься, я чувствую...» — Изменения в теле и психике;
«Страх, ты говоришь мне о ... и позволяешь осознать ...» — О какой опасности он предупреждает?
«Ты направляешь мое внимание на ... и избавляешь меня от следующих нежелательных действий...» — От чего именно страх вас защищает?
Превращение страха в ресурс и благодарность:
«Страх, ты полезен для меня своей стороной ... и выполняешь функцию ...»;
«Ты подобен моей способности ..., которую я хочу развивать»;
«Страх, я благодарен тебе, потому что ты дал мне возможность ...»;
«Ты помогаешь мне ... и теперь я хочу ...».
Заключение экспертов: Почему это упражнение эффективно?
Спокойствие подсознания: Когда страх переносится на бумагу, мозг воспринимает его не как абстрактную угрозу, а как задачу, имеющую решение;
Высвобождение внутренней энергии: Огромная психическая энергия, затрачиваемая на борьбу с тревогой, теперь направляется на достижение целей.
Полная форма упражнения «Письмо страху»
Для удобства последовательно запишите следующие вопросы:
ПИСЬМО СТРАХУ
Привет, мой страх...
Твое имя...
Когда ты появляешься, я чувствую...
Страх, ты говоришь мне о...
И позволяешь мне осознать...
Страх, ты направляешь мое внимание на...
И избавляешь меня от следующего нежелательного действия...
Страх, ты полезен для меня своей стороной...
И выполняешь функцию...
Страх, ты относишься к сфере...
Страх, ты подобен моей способности ..., которую я хочу развивать.
Страх, я благодарен тебе...
Страх, ты дал мне возможность...
Страх, я хочу...
Ты помогаешь мне...
Вывод: какой ответ скрыт за страхом?
Мы часто пытаемся убежать от страха, подавить его или вовсе не замечать, как только он появляется.
Но иногда достаточно остановиться и написать на листе бумаги его название, причину и влияние на нашу жизнь, чтобы лучше понять свое внутреннее состояние.
Возможно, вам не нужно избавляться от страха. Возможно, сначала нужно понять, что он хочет вам сказать.
Лист бумаги и несколько искренних ответов иногда помогают яснее увидеть вопрос, от которого человек пытается убежать.
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