В Ташкенте и Ташкентской области зарегистрировано более 1,1 млн автомобилей

По состоянию на 1 июля 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 4 982 516 автотранспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Об этом сообщило Национальный комитет статистики.

Отмечается, что на долю города Ташкента и Ташкентской области приходится почти четверть всех автотранспортных средств в стране. Количество зарегистрированных в двух регионах автомобилей превысило 1,1 млн.

Наибольший показатель зафиксирован в городе Ташкенте. В столице на имя физических лиц зарегистрировано 637 706 автотранспортных средств. В Ташкентской области этот показатель составил 476 148 единиц.

Таким образом, в Ташкенте и Ташкентской области в общей сложности зарегистрировано 1 113 854 автотранспортных средства. Это составляет примерно 22,4 процента от общего числа транспортных средств, принадлежащих физическим лицам по республике.