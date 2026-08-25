Новые силы: 400 операторов дронов и саперов из Северной Кореи привлекаются на фронт
Масштабы военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей выходят на новый стратегический этап. Согласно новой информации, распространенной западными и американскими средствами массовой информации со ссылкой на источники в украинской разведке, КНДР разместила в приграничных регионах Российской Федерации очередную крупную группу высококвалифицированных военных специалистов.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, число прибывших на последнем этапе северокорейских военных составляет 8 500 человек.
Пункты дронов и саперы на Курском направлении
По предоставленным украинской разведкой данным, специализированная группа сил КНДР сосредоточена непосредственно в Курской области:
Операторы дронов: На пунктах управления, размещенных в приграничных районах, действуют по меньшей мере 400 операторов беспилотных летательных аппаратов (дронов). Они занимаются сбором разведывательных данных и наведением ударных беспилотников;
Инженерно-саперный корпус: В составе группы имеется 1 000 саперов-инженеров, которые выполняют работы по укреплению оборонительных сооружений и разминированию;
Тактическая задача: Военные КНДР осуществляют контроль над российскими границами и тылом, не пересекая напрямую украинскую границу. Это позволяет Вооруженным Силам России полностью задействовать свои основные боевые подразделения для наступательных операций.
Ракеты, боеприпасы и новое соглашение на 50 тысяч
В рамках военного договора между Москвой и Пхеньяном продолжаются поставки техники и живой силы:
Баллистическое вооружение: Ранее сообщалось, что Россия получила от КНДР не менее 150 баллистических ракет средней дальности КН-23 и КН-24, а также крупную партию артиллерийских боеприпасов;
Общий контингент: По подсчетам разведки, к настоящему времени в общей сложности около 25 тысяч военнослужащих Северной Кореи прошли через российские структуры или находятся там в порядке ротации;
Сентябрьские переговоры: По данным СМИ, на предстоящей встрече на высшем уровне между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном может быть согласован вопрос отправки в Россию дополнительно до 50 тысяч военных специалистов и рабочей силы.
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