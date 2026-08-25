Масштабы военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей выходят на новый стратегический этап. Согласно новой информации, распространенной западными и американскими средствами массовой информации со ссылкой на источники в украинской разведке, КНДР разместила в приграничных регионах Российской Федерации очередную крупную группу высококвалифицированных военных специалистов.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, число прибывших на последнем этапе северокорейских военных составляет 8 500 человек.

Пункты дронов и саперы на Курском направлении

По предоставленным украинской разведкой данным, специализированная группа сил КНДР сосредоточена непосредственно в Курской области:

Операторы дронов: На пунктах управления, размещенных в приграничных районах, действуют по меньшей мере 400 операторов беспилотных летательных аппаратов (дронов) . Они занимаются сбором разведывательных данных и наведением ударных беспилотников;

Инженерно-саперный корпус: В составе группы имеется 1 000 саперов-инженеров , которые выполняют работы по укреплению оборонительных сооружений и разминированию;

Тактическая задача: Военные КНДР осуществляют контроль над российскими границами и тылом, не пересекая напрямую украинскую границу. Это позволяет Вооруженным Силам России полностью задействовать свои основные боевые подразделения для наступательных операций.

Ракеты, боеприпасы и новое соглашение на 50 тысяч

В рамках военного договора между Москвой и Пхеньяном продолжаются поставки техники и живой силы: