Двойник Зеленского отправляется из тюрьмы на фронт: неожиданное решение Сарукяна...
Пародист Самвел Сарукян, завоевавший вирусную популярность в социальных сетях благодаря пародии на голос солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и песне «Привет, это я», подписал официальный контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
По информации популярного российского Телеграм-канала Шот, 44-летний мужчина, отбывавший наказание в местах лишения свободы, направляется в зону боевых действий в качестве добровольца.
Миллионы просмотров и статус «двойника Зеленского»
Самвел Сарукян привлек внимание интернет-пользователей своими оригинальными интерпретациями нескольких треков:
Вирусные треки: Его видео на песню «Привет, это я», а также на композиции Сергея Жукова «Он тебя целует» и «Девочка у речки» собрали миллионы просмотров в сети;
Внешнее сходство: Пользователи социальных сетей неоднократно обсуждали, что черты лица, улыбка и мимика Сарукяна поразительно похожи на президента Украины Владимира Зеленского.
12 лет тюрьмы и свобода через фронт
В биографии пародиста присутствует тяжелое криминальное прошлое:
Судебный приговор: В августе 2017 года Сарукян был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении и крупномасштабном незаконном распространении наркотиков;
Возможность военного законодательства: Согласно действующему законодательству Российской Федерации, заключенным, отбывающим наказание по некоторым категориям тяжких статей, предоставляется право досрочной отмены или смягчения наказания при условии подписания контракта с Министерством обороны и участия в боевых действиях;
Место службы: Официальные подробности о том, на каком именно направлении фронта и в какой воинской должности будет служить Сарукян, пока не разглашаются.
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