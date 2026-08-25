Двойник Зеленского отправляется из тюрьмы на фронт: неожиданное решение Сарукяна...

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Двойник Зеленского отправляется из тюрьмы на фронт: неожиданное решение Сарукяна...

Пародист Самвел Сарукян, завоевавший вирусную популярность в социальных сетях благодаря пародии на голос солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и песне «Привет, это я», подписал официальный контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

По информации популярного российского Телеграм-канала Шот, 44-летний мужчина, отбывавший наказание в местах лишения свободы, направляется в зону боевых действий в качестве добровольца.

Миллионы просмотров и статус «двойника Зеленского»

Самвел Сарукян привлек внимание интернет-пользователей своими оригинальными интерпретациями нескольких треков:

  • Вирусные треки: Его видео на песню «Привет, это я», а также на композиции Сергея Жукова «Он тебя целует» и «Девочка у речки» собрали миллионы просмотров в сети;

  • Внешнее сходство: Пользователи социальных сетей неоднократно обсуждали, что черты лица, улыбка и мимика Сарукяна поразительно похожи на президента Украины Владимира Зеленского.

12 лет тюрьмы и свобода через фронт

В биографии пародиста присутствует тяжелое криминальное прошлое:

  • Судебный приговор: В августе 2017 года Сарукян был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении и крупномасштабном незаконном распространении наркотиков;

  • Возможность военного законодательства: Согласно действующему законодательству Российской Федерации, заключенным, отбывающим наказание по некоторым категориям тяжких статей, предоставляется право досрочной отмены или смягчения наказания при условии подписания контракта с Министерством обороны и участия в боевых действиях;

  • Место службы: Официальные подробности о том, на каком именно направлении фронта и в какой воинской должности будет служить Сарукян, пока не разглашаются.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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