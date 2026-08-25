Температура Мирового океана достигла максимума за последние 47 лет

·44·Технологии
Температура Мирового океана достигла максимума за последние 47 лет

Специалисты европейской климатической службы Коперникус зафиксировали, что 22 августа средняя температура поверхности Мирового океана достигла 21,1 градуса. Как сообщает ТАСС, этот показатель является абсолютным рекордом за всю историю спутниковых наблюдений, ведущихся с 1979 года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Предыдущий максимум был зафиксирован в марте текущего года и составил 21,09 градуса. Хотя новое значение лишь незначительно отличается от предыдущего, климатологи обращают особое внимание на время установления рекорда.

Обычно средняя температура поверхности Мирового океана достигает своего годового пика в марте или апреле, после завершения летнего сезона в Южном полушарии. Однако в этот раз рекорд пришелся на конец августа.

Изменение климата и его причины

Специалисты Коперникус отмечают, что в текущем году температура морской воды практически ежедневно удерживалась на самом высоком уровне для соответствующих дат. Этот процесс объясняется двумя основными факторами: долгосрочным глобальным потеплением и влиянием климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане.

Известно, что Эль-Ниньо обладает свойством дополнительно повышать глобальную температуру. Эксперты подчеркивают, что естественная изменчивость климата накладывается на долгосрочную тенденцию потепления, связанную с деятельностью человека.

Глобальные последствия

Чрезмерный нагрев океана влечет за собой серьезные последствия для планеты. В частности, более теплая вода вызывает повышение уровня моря из-за теплового расширения.

Также сообщается, что это состояние может усилить морские тепловые волны и повлиять на интенсивность экстремальных погодных явлений.

Мировой океанИзменение климатаCopernicusЭкологияГлобальное потепление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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