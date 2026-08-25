Samsung Galaxy S27 Ultra ждет радикальное изменение дизайна

·372·Технологии
Samsung Galaxy S27 Ultra ждет радикальное изменение дизайна

Компания Samsung работает над своими будущими флагманскими смартфонами, и уже начала появляться первая информация о устройствах следующего поколения. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на известного инсайдера Ice Universe, модель Samsung Galaxy S27 Ultra, ожидаемая к выпуску в ближайшие годы, практически не изменит свои габариты по сравнению с предыдущим поколением, однако в её внешнем виде произойдут заметные изменения. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Стало известно, что модель Galaxy S27 Ultra останется практически идентичной Galaxy S26 Ultra по размерам и диагонали экрана. Южнокорейский технологический гигант решил обновить визуальный облик флагмана, сохранив при этом основные габаритные параметры, к которым привыкли пользователи. Это обеспечит покупателям более комфортный переход на будущие устройства без резких изменений.

Особенности дизайна и конструкции

Инсайдер отмечает, что самым заметным внешним изменением нового флагмана станет блок основной камеры. Инженеры Samsung планируют радикально изменить дизайн оптических модулей на задней панели устройства, придав ему более современный вид. При этом ожидается, что при взгляде на смартфон спереди и сбоку отличий от Galaxy S26 Ultra практически не будет.

Расположение внутренних элементов и дополнительных возможностей устройства также продолжит традиции предыдущего поколения. В частности, в корпусе Samsung Galaxy S27 Ultra сохранится специальный слот для электронного стилуса С Пен — он останется на своем месте в нижней левой части корпуса. Основной динамик также продолжит располагаться слева, как и раньше.

Изменения других моделей серии

Ожидается, что другие представители флагманской серии Galaxy S27 получат свои небольшие эргономические изменения. По данным Ice Universe, в конструкции моделей Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Pro будет реализовано одно важное изменение: расположение нижнего динамика будет перенесено на правую сторону.

На данном этапе информация об этой флагманской серии основана лишь на ранних утечках, и компания Samsung может внести еще ряд изменений до официальной презентации. Тем не менее, такие новости в мире технологий позволяют заранее оценить тенденции на рынке мобильных устройств будущего.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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