Слухи о переходе Эрлинга Холанда в Барселону под вопросом

Бывший вингер Реал Мадрида и Манчестер Сити Стив Макманаман в эксклюзивном интервью изданию GOAL прокомментировал слухи о возможном трансфере Эрлинга Холанда в каталонский клуб. Последние изменения в атакующей линии Барселоны и будущее норвежского бомбардира вызывают жаркие дискуссии в футбольном сообществе. Согласно сообщениям в прессе, эта трансферная тема для многих приобрела легендарный статус. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, Барселона, завоевавшая очередной чемпионский титул в сезоне 2025–2026, попрощалась с двумя опытными нападающими. В частности, результативный польский форвард Роберт Левандовский покинул Каталонию на правах свободного агента и продолжает карьеру в американской лиге MLS. Также Ферран Торрес, ставший чемпионом мира в составе сборной Испании, перешел в Пари Сен-Жермен за 50 миллионов евро.

Руководство клуба, думая о будущем, в феврале текущего года подписало талантливого молодого египетского футболиста Хамзу Абделькарима. Однако 18-летнему нападающему пока не хватает опыта выступлений на высоком уровне. По этой причине специалисты отметили временное ограничение возможностей команды в центральной линии атаки.

Трансфер Холанда и финансовые возможности

В последние месяцы также много говорилось об интересе к аргентинскому нападающему Хулиану Альваресу, который стремится играть за Атлетико Мадрид. Не исключено, что 26-летний футболист в конечном итоге окажется на стадионе Камп Ноу. Тем не менее, имя другого супербомбардира, связанного с Манчестер Сити, также не сходит с радаров скаутов.

Эрлинг Холанд, забивший 162 гола в 200 матчах за Манчестер Сити, имеет масштабный контракт с английским клубом до 2034 года. Несмотря на то, что его текущее соглашение рассчитано на длительный срок, в английской прессе не утихают предположения о будущем игрока. Особенно подогрели трансферные слухи намеки отца футболиста, Альфа-Инге Холанда, на привлекательность варианта с игрой в Испании.

Мнение Стива Макманамана

Отвечая на вопрос о том, строит ли Барселона долгосрочный план по приобретению Холанда в ближайшие годы, Стив Макманаман отметил, что у всех в головах существует миф о желании норвежского форварда продолжить карьеру в Испании. Однако эксперт выразил сомнение в том, что у каталонского клуба хватит финансовых возможностей для трансфера такого уровня.

В интервью GOAL Макманаман подчеркнул: «Возможно, у них есть долгосрочный план, я не знаю. У всех есть миф, что Эрлинг хочет играть в Испании. Думаю, вопрос в том, может ли Барселона позволить себе купить Эрлинга — это другое дело. Эрлинг очень счастлив в Сити и в прошлом году подписал огромный контракт». Тем не менее, эксперт признал, что, несмотря на проблемы в атакующей линии Блауграны в прошлом сезоне, команда сумела завоевать чемпионство.