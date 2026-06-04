Объявлены курсы валют на 5 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 26,53 сума и составил 11 997,21 сума.

• Евро подорожал на 46,41 сума и составил 13 949,16 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,66 сума и опустился до 161,52 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 22,48 сума и составил 16 121,85 сума.

• Японская иена подорожала на 0,14 сума и составила 75,05 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 23,98 сума и составил 15 188,26 сума.

• Китайский юань подорожал на 3,13 сума и составил 1 771,17 сума.