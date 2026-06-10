Кто придет на помощь посреди ночи, если в системе ДеФи возникнет проблема?

Мир децентрализованных финансов (ДеФи) работает круглосуточно без выходных, однако вопрос ответственности при возникновении непредвиденных технических сбоев или проблем с безопасностью в этой системе остается открытым. В отличие от традиционных финансовых институтов, здесь нет службы поддержки клиентов или центрального офиса. Об этом сообщает Коиндеск.ком.

В крупных блокчейн-сетях, таких как Bitcoin и Ethereum, смарт-контракты работают автономно. Если в 3 часа ночи в пуле ликвидности произойдет ошибка или будет совершен хакерский взлом, инвесторы не знают, к кому обратиться. Эта ситуация остается одним из главных барьеров для входа институциональных инвесторов на крипторынок.

В настоящее время многие проекты управляются через ДАО (децентрализованные автономные организации). Однако в чрезвычайных ситуациях процесс принятия решений может быть очень медленным. Это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования протоколов безопасности и механизмов страхования в криптоэкосистеме.

В данной аналитической статье, предназначенной для профессиональных инвесторов, рассматриваются риски в сфере ДеФи и методы управления ими. В условиях волатильности крипторынка и технологической сложности защита активов приобретает как никогда важное значение.