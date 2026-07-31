Объявлены курсы валюat на 3 августа

·785·Экономика
Объявлены курсы валюat на 3 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 46,21 сума и составил 11 960,18 сума.

• Евро подешевел на 3,95 сума и опустился до 13 761,38 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,02 сума и составил 150,42 сума.
• Британский фунт стерлингов вырос в цене на 20,69 сума и составил 16 086,44 сума.
• Японская иена подорожала на 1,23 сума и составила 74,75 сума.
• Швейцарский франк вырос в цене на 50,47 сума и составил 14 796,71 сума.
• Китайский юань подешевел на 5,84 сума и опустился до 1 771,54 сума.

Центральный банк УзбекистанаСШАРоссияВеликобританияЯпония
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сколько налогов заплатили Узбекистану зарубежные компании, такие как Apple и Google?Сколько налогов заплатили Узбекистану зарубежные компании, такие как Apple и Google?Вчера, 22:33На 3 августа прогнозируется снижение курса доллараНа 3 августа прогнозируется снижение курса доллараВчера, 11:01Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)30.07, 23:01Объявлены курсы валют на 31 июляОбъявлены курсы валют на 31 июля30.07, 16:3231 июля ожидается снижение курса доллара31 июля ожидается снижение курса доллара30.07, 10:5130 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)29.07, 23:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
7 июля ожидается рост курса доллара
7 июля ожидается рост курса доллара
Объявлены курсы валют на 8 июля
Объявлены курсы валют на 8 июля
8 июля ожидается снижение курса доллара
8 июля ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 9 июля
Объявлены курсы валют на 9 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля
30 июля ожидается снижение курса доллара
30 июля ожидается снижение курса доллара