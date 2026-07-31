Объявлены курсы валюat на 3 августа
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• Евро подешевел на 3,95 сума и опустился до 13 761,38 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 46,21 сума и составил 11 960,18 сума.
• Евро подешевел на 3,95 сума и опустился до 13 761,38 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,02 сума и составил 150,42 сума.
• Британский фунт стерлингов вырос в цене на 20,69 сума и составил 16 086,44 сума.
• Японская иена подорожала на 1,23 сума и составила 74,75 сума.
• Швейцарский франк вырос в цене на 50,47 сума и составил 14 796,71 сума.
• Китайский юань подешевел на 5,84 сума и опустился до 1 771,54 сума.
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