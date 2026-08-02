Торговля на $41 млрд за полгода: импорт вырос, экспорт снизился

Внешнеторговый оборот Узбекистана в первом полугодии 2026 года достиг $41 млрд. Хотя общий показатель увеличился на 7,4%, за цифрами скрывается резкая разница: импорт вырос на 21%, а экспорт сократился на 8,8%.

В то же время в экспорте без учета золота зафиксирован рост на 28,7%. Это стало одним из самых важных и на первый взгляд незаметных изменений во внешней торговле.

Внешняя торговля за полгода достигла $41 млрд

По данным Национального статистического комитета, в январе–июне 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $41 млрд США.

Это на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Если посмотреть на результаты полугодия в среднем за день, то Узбекистан осуществлял внешнеторговые операции примерно на $226 млн ежедневно.

Однако общий рост внешней торговли не означает, что в экспорте и импорте наблюдалась одинаковая тенденция.

Импорт вырос на 21%, а экспорт уменьшился

Показатели внешней торговли за отчетный период сформировались следующим образом:

экспорт — $15,9 млрд , снизился на 8,8%;

импорт — $25,1 млрд, вырос на 21%.

Таким образом, импорт оказался на $9,2 млрд больше экспорта. Это означает формирование отрицательного сальдо в торговом балансе.

На каждые $100 экспорта Узбекистан импортировал товаров и услуг примерно на $158.

Главным фактором роста внешнеторгового оборота стало именно резкое увеличение объемов импорта. Снижение же в экспорте сдерживало общие темпы роста.

В экспорте без учета золота наблюдался неожиданный рост

Несмотря на то, что общий экспорт сократился на 8,8%, в экспорте товаров без учета золота зафиксирована совсем другая картина.

Его объем достиг $8,2 млрд, увеличившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот результат свидетельствует об усилении активности страны в незолотых экспортных направлениях. То есть падение общего экспорта не означает сокращения торговли другими товарами.

Рост экспорта без учета золота может стать важным сигналом для следующих направлений:

промышленная продукция;

текстиль и готовая одежда;

сельскохозяйственная продукция;

продукты питания;

продукция химии и металлургии;

товары с высокой добавленной стоимостью.

Однако для определения того, какие именно группы товаров внесли наибольший вклад в рост, требуется подробная отраслевая статистика.

Узбекистан торговал со 195 странами

За первые шесть месяцев 2026 года Узбекистан осуществлял торговые связи со 195 странами мира.

Наибольшая доля во внешнеторговом обороте пришлась на следующие государства:

Государство Доля во внешней торговле Китай 23,1 процента Россия 17,1 процента Казахстан 6,8 процента Турция 3,4 процента Афганистан 2,6 процента

Если рассчитать эти доли по отношению к общему обороту в $41 млрд, то объем торговли с Китаем составил примерно $9,5 млрд, а с Россией — около $7 млрд.

На долю Китая и России пришлось 40,2% внешней торговли Узбекистана. Следовательно, почти $4 из каждых $10 внешней торговли страны пришлись на эти две державы.

О чем может говорить рост импорта?

Увеличение импорта на 21% может одновременно отражать различные процессы. Например, могли вырасти закупки оборудования и сырья для производства или усилиться спрос на зарубежные товары на внутреннем рынке.

Поэтому оценивать рост импорта сам по себе как исключительно негативное явление неправильно. Главный вопрос заключается в структуре ввозимой продукции.

Если большая часть импорта состоит из:

новых технологий;

промышленного оборудования;

производственных линий;

сырья и комплектующих,

то в будущем это может послужить росту местного производства и экспорта.

Если же рост происходит в основном за счет готовых потребительских товаров, это усилит конкуренцию для внутренних производителей и повысит спрос на валюту.

Главная интрига — не в общей цифре

Внешнеторговый оборот в $41 млрд свидетельствует о расширении экономической активности. Но самый важный нюанс в отчете — это не общий рост.

С одной стороны, импорт вырос на 21%, и в торговом балансе образовалась разница в $9,2 млрд. С другой стороны, экспорт товаров без учета золота вырос почти на 29%.

Теперь основная задача — стабильно продолжать рост экспорта несырьевых товаров (без золота), увеличивать долю продукции, служащей производству в структуре импорта, и улучшать баланс внешней торговли.

А как вы считаете, резкий рост импорта — это возможность для экономики или тревожный сигнал? Оставьте свое мнение в комментариях.