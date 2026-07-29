30 июля ожидается снижение курса доллара

·227·Экономика
30 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 30 июля, снизится примерно на 10–11 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Микрокредитбанк — 12 050 сумов.
• UniversalBank — 12 045 сумов.
• HayotBank — 12 040 сумов.
• Инвест Финанс Банк — 12 040 сумов.
• Узмиллийбанк — 12 040 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Тenge Bank — 12 060 сумов.
• Народный банк — 12 070 сумов.
• Азия Альянс Банк — 12 080 сумов.
Асака банк — 12 080 сумов.
• Туронбанк — 12 080 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

МикрокредитбанкНациональный банк УзбекистанаТенге БанкХалк БанкиАсака банк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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