30 июля ожидается снижение курса доллара
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
• Микрокредитбанк — 12 050 сумов.
• Тenge Bank — 12 060 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 30 июля, снизится примерно на 10–11 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Микрокредитбанк — 12 050 сумов.
• UniversalBank — 12 045 сумов.
• HayotBank — 12 040 сумов.
• Инвест Финанс Банк — 12 040 сумов.
• Узмиллийбанк — 12 040 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Тenge Bank — 12 060 сумов.
• Народный банк — 12 070 сумов.
• Азия Альянс Банк — 12 080 сумов.
• Асака банк — 12 080 сумов.
• Туронбанк — 12 080 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…