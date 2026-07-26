Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана

Обсуждение проекта трансафганского маршрута. Фото: Ariana News

На фоне региональной безопасности и изменения геополитической ситуации в торгово-логистической цепи между Центральной и Южной Азией происходят кардинальные перемены. Как сообщает издание Asian Express, Узбекистан и Пакистан из-за нестабильности в Афганистане договорились официально интегрировать новый альтернативный транспортный коридор через Китай.

В ходе визита заместителя Премьер-министра Узбекистана в Исламабад ожидается подписание важного протокола, который превратит данное новое направление в официальный транспортный коридор между двумя странами.

Почему отказались от афганского и иранского направлений?

Ранее маршрут через Афганистан считался самым коротким и финансово наиболее экономичным, он даже рассматривался в качестве основы для проекта трансафганской железной дороги «Узбекистан – Афганистан – Пакистан». Однако два основных фактора изменили эти планы:

Закрытие афганского направления: На фоне резкого ухудшения отношений между Исламабадом и Кабулом в октябре 2025 года пограничные переходы Торхам и Чаман были закрыты. В результате этот транспортный коридор фактически прекратил свою деятельность. Иранский фактор: Стороны также рассмотрели альтернативные пути через территорию Ирана. Но нарастающая военная и политическая напряженность вокруг Ирана значительно снизила привлекательность и безопасность данного варианта.

Как работает новая логистическая схема?

В конечном итоге, несмотря на большую протяженность и более высокие транспортные расходы, маршрут через Китай был признан наиболее надежным и предсказуемым вариантом.

Последовательность маршрута: Товары из Пакистана перевозятся через сухой порт Сост (Sost) на границе с Китаем.

Транзит: Грузы проходят через западные регионы Китая, а затем поступают в страны Центральной Азии, в том числе в Узбекистан.

Преимущество: Пакистан получает стабильный коридор поставок в Центральную Азию, а Ташкент сохраняет беспрерывную связь с портами Пакистана.

Сравнительный анализ региональных транспортных коридоров

Направление Главное преимущество Главный недостаток Текущий статус Через Афганистан Самый короткий и дешевый путь Границы закрыты, бесконечные политические риски Фактически деятельность остановлена Через Иран Возможность выхода к морским портам Военная и политическая нестабильность в регионе Низкая привлекательность Через Китай (Новый) Высокая безопасность и стабильность Большая протяженность расстояния и высокие расходы Официально интегрируется

В цифрах: Торговые связи Узбекистана и Пакистана

Пакистан является вторым по величине торговым партнером Узбекистана в Южной Азии. Новая логистическая цепь служит сохранению и дальнейшему наращиванию объемов товарооборота между двумя странами.

Общий объем торговли за 2025 год: $445,9 млн

Экспорт Пакистана: $120,9 млн

Доля Узбекистана: $325 млн

Геополитический вывод: Это решение Ташкента и Исламабада еще больше укрепит статус Китая как основного транспортно-логистического хаба, соединяющего Центральную и Южную Азию. Страны региона теперь ставят безопасность выше расходов.

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Изменение региональных торговых путей имеет историческое значение для экономики Центральной Азии.

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