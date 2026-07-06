7 июля ожидается рост курса доллара

·1·Экономика
7 июля ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 7 июля, вырастет примерно на 69–70 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

• Turonbank — 11 970 сумов.
• OFB — 11 965 сумов.
• Ipotekabank — 11 965 сумов.
• Asakabank — 11 960 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Octobank — 12 010 сумов.
• Hayotbank — 12 020 сумов.
• Tengebank — 12 020 сумов.
• Agrobank — 12 020 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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