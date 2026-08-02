В Узбекистане за полугодие выполнено строительных работ на 192 трлн сумов

В Узбекистане сфера строительства в первой половине 2026 года достигла новых высоких показателей. За шесть месяцев объем выполненных работ достиг 192 трлн сумов — это более чем в три раза превышает результат аналогичного периода 2022 года.

Официальный темп роста составил 13,8 процента. Однако цифры в разрезе лет открывают еще одну важную картину: самый большой скачок на строительном рынке наблюдался за последние два года.

За полугодие выполнено работ на 192 трлн сумов

По данным Национального комитета статистики, в январе–июне 2026 года в Узбекистане было осуществлено строительных работ на общую сумму 192 трлн сумов.

Это означает рост на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем за шесть месяцев объем составил:

в расчете на каждый месяц — 32 трлн сумов;

на каждый день — около 1,1 трлн сумов строительных работ.

Эти расчеты приведены для общего представления показателей, при этом строительная активность распределяется по месяцам и регионам неравномерно.

За четыре года объем строительства вырос более чем в три раза

Объем строительных работ, выполненных в январе–июне, в разрезе лет менялся следующим образом:

Год Объем строительных работ 2022 59,7 трлн сум 2023 68,8 трлн сум 2024 79,8 трлн сум 2025 159,7 трлн сум 2026 192 трлн сум

По сравнению с первой половиной 2022 года показатель 2026 года увеличился на 132,3 трлн сумов. В номинальном выражении объем строительных работ вырос примерно в 3,2 раза.

Самое резкое изменение было зафиксировано между 2024 и 2025 годами: полугодовой объем поднялся с 79,8 трлн сумов до 159,7 трлн сумов.

Насколько больше работ было выполнено по сравнению с 2025 годом?

В январе–июне 2025 года было осуществлено строительных работ на 159,7 трлн сумов. А в 2026 году этот показатель достиг 192 трлн сумов.

Номинальная разница составила 32,3 трлн сумов.

Однако здесь есть важный нюанс: напрямую сравнивать разницу между объемами в денежном выражении с официальным ростом в 13,8 процента не совсем корректно. Официальный темп роста обычно определяется на основе сопоставимых показателей с учетом влияния цен. На номинальную же сумму также влияет удорожание строительных материалов, рабочей силы и других расходов.

О чем может говорить рост в строительстве?

Увеличение объема строительных работ свидетельствует о том, что в стране продолжается активное возведение жилья, производственных объектов, торгово-сервисных зданий и инфраструктурных проектов.

Этот процесс влияет и на другие отрасти экономики:

растет спрос на строительные материалы;

активизируются транспортные и логистические услуги;

увеличивается потребность в инженерах, архитекторах и рабочих;

появляются новые жилые и коммерческие площади;

в регионах запускаются новые инвестиционные проекты.

В то же время рост объемов строительства далеко не всегда означает, что все объекты возводятся качественно и соответствуют потребностям населения.

Теперь главная задача — качество и безопасность

Результат в 192 трлн сумов показывает, что масштабы строительного рынка расширяются. Но на следующем этапе решающее значение будет иметь не только количество построенных объектов, но и их качество.

В частности, важны:

соблюдение требований сейсмической безопасности;

законность проектов;

качество строительных материалов;

нагрузка на городскую инфраструктуру;

зеленые зоны и парковки;

соразмерность цен на жилье доходам населения.

Потому что реальный результат в строительстве измеряется не потраченными триллионами, а тем, насколько безопасная и удобная среда создана для людей.

Рекордные цифры, но вопросов тоже немало

Подъем объема полугодовых строительных работ за четыре года с 59,7 трлн сумов до 192 трлн сумов демонстрирует огромные изменения в отрасли.

Теперь главный вопрос заключается в следующем: улучшаются ли вместе с темпами строительства удобство городов, качество жилья и доступность цен для населения?

Стало ли в вашем регионе больше строек за последние годы и как они повлияли на облик города? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями и близкими в Telegram или других социальных сетях!