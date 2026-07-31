Сколько налогов заплатили Узбекистану зарубежные компании, такие как Apple и Google?

Цифровая экономика Узбекистана продолжает стремительно развиваться. Это подтверждается и резким увеличением объема налогов, уплачиваемых зарубежными технологическими гигантами. По данным Налогового комитета, в первом полугодии 2026 года 97 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги в нашей стране, выплатили в государственный бюджет 143,8 млрд сумов налогов.

Zamin.уз представляет подробный анализ этого исторического роста, доли глобальных гигантов на рынке Узбекистана и перспектив цифровой экономики.

Рекордный рост: на 84% больше по сравнению с 2025 годом

Этот показатель — не просто цифра, а свидетельство растущей привлекательности цифрового рынка Узбекистана. Налоговые поступления в размере 143,8 млрд сумов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на невероятные 84%.

У этого резкого скачка есть несколько основных причин:

Расширение охвата: растет число граждан Узбекистана, пользующихся электронными услугами (улучшение покрытия интернета и популяризация смартфонов). Прозрачность: налоговая система Узбекистана для цифровых услуг (через так называемый механизм «налога на Google») становится все более прозрачной и эффективной. Глобальный тренд: естественный рост деятельности и доходов иностранных компаний в Узбекистане.

ТОП-3: Владельцы миллиардов

В топ-10 иностранных компаний, уплативших больше всего налогов в государственный бюджет Узбекистана, уверенно лидируют мировые технологические гиганты. Самое интересное, что разрыв между Apple и Google очень мал:

Apple: заплатив в И полугодии 2026 года 33,6 млрд сумов налогов, заняла первое место в списке.

Google: отстав от первого места всего на несколько сотен миллионов сумов, выплатил 33,3 млрд сумов .

Meta: заняла третье место с суммой налогов в 28,9 млрд сумов.

На эти три компании приходится примерно 66% (95,8 млрд сумов) от общего объема уплаченных налогов, что наглядно демонстрирует их монопольное положение на цифровом рынке Узбекистана.

ТОП-10 иностранных компаний-налогоплательщиков (И полугодие 2026 года)

Место Название компании Сумма налога (млрд сумов) 1 Apple 33,6 2 Google 33,3 3 Meta 28,9 4 Валве Корп. 15,8 5 Anthropic 6,3 6 OpenAI 5,6 7 Мидасбуй 2,9 8 Вукинг.сом 2,6 9 TikTok 1,6 10 Анйсфере 1,5

Примечание: Иностранные юридические лица, оказывающие электронные услуги, представляют налоговую отчетность и уплачивают налоги не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Искусственный интеллект и игровая индустрия: новые игроки

Если внимательно посмотреть на топ-10, то наряду с традиционными гигантами (Apple, Google) появились компании, связанные с новыми технологиями. В частности, лидеры в сфере искусственного интеллекта — Anthropic (6,3 млрд сумов) и OpenAI (5,6 млрд сумов) — заняли 5-е и 6-е места соответственно. Это свидетельствует о растущем интересе и бытовом использовании ИИ-технологий среди узбекистанцев.

Кроме того, представители игровой индустрии — Валве Корп. (15,8 млрд сумов) (владелец платформы Стеам) и Мидасбуй (2,9 млрд сумов) — также заняли высокие позиции в списке. Это подтверждает популярность онлайн-игр и покупок цифровых продуктов среди молодежи Узбекистана.

Заключение и анализ: будущее цифровой экономики

Рост налогов, уплачиваемых зарубежными компаниями, на 84% является историческим достижением для цифровой экономики Узбекистана. Это не только дополнительный источник доходов для государственного бюджета, но и свидетельство доверия глобальных технологических компаний к рынку Узбекистана. Внедрение четких налоговых механизмов и прозрачность рынка служат залогом поддержания этого стабильного роста. Ожидается, что в будущем цифровая индустрия Узбекистана будет развиваться не только за счет потребления иностранных услуг, но и путем создания собственных национальных цифровых продуктов.

Отправьте этот важный экономический анализ своим друзьям и любителям аналитики! Многим будет интересно узнать об этом резком росте на цифровом рынке Узбекистана и налогах глобальных гигантов.

А как вы считаете, направляются ли налоги, взимаемые с зарубежных компаний, в Узбекистане в достаточной степени на развитие национальной цифровой инфраструктуры? Оставьте свое мнение в комментариях!