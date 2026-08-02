На рынке аквариумистики лидирует Таиланд: импорт вырос на 44 процента

В Узбекистане заметно возрос интерес к декоративным рыбым. За первые пять месяцев 2026 года стоимость импортированных из-за рубежа живых аквариумных рыб достигла 122,9 тыс. долларов.

Самым интересным в цифрах является даже не общий объем импорта: почти 70 процентов ввезенных в страну декоративных рыб приходятся на долю только одного государства — Таиланда.

Импорт вырос на 44,2 процента за год

По данным Национального статистического комитета, в январе–мае 2026 года в Узбекистан было импортировано декоративных живых рыб на общую сумму 122,9 тыс. долларов США.

Этот показатель увеличился на 44,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В официальной базе статистики ежемесячные данные по структуре импорта обновлены до мая 2026 года.

Согласно подсчетам, за первые пять месяцев прошлого года импорт декоративных рыб составлял примерно 85,2 тыс. долларов. Следовательно, за год стоимость импорта выросла почти на 37,7 тыс. долларов.

На каждые 10 долларов 7 пришлись на Таиланд

Среди стран, поставляющих декоративных рыб в Узбекистан, с большим отрывом первое место занял Таиланд.

Страна Стоимость импорта Доля в общем импорте Таиланд 86,4 тыс. долларов 70,3 процента Индонезия 18,7 тыс. долларов 15,2 процента Индия 8,2 тыс. долларов 6,7 процента Малайзия 5,1 тыс. долларов 4,1 процента Китай 3,4 тыс. долларов 2,8 процента Кения 1,2 тыс. долларов около 1 процента

Таким образом, из каждых 10 долларов, потраченных Узбекистаном на импорт декоративных рыб, более 7 долларов пришлись на продукцию из Таиланда.

А доля занявшей второе место Индонезии почти в пять раз меньше тайской.

Почти весь импорт поступил из Азии

Если объединить показатели Таиланда, Индонезии, Индии, Малайзии и Китая, то почти 99 процентов стоимости импорта приходится на азиатские страны.

Кения является единственной страной не из Азии в списке, она поставила в Узбекистан декоративных рыб на 1,2 тыс. долларов.

Данное распределение показывает, что позиции поставщиков из Юго-Восточной и Южной Азии на аквариумном рынке Узбекистана очень сильны.

Что может означать рост на 44 процента?

Рост импорта декоративных рыб может быть связан с повышением спроса на аквариумистику, активностью специализированных магазинов или увеличением объемов ввоза новых видов рыб.

Однако опубликованные цифры отражают денежную стоимость импорта. Из них невозможно узнать, сколько именно рыб было завезено в страну или какие виды являются самыми популярными.

На стоимость импорта также могут влиять следующие факторы:

увеличение доли дорогостоящих видов рыб;

расходы на транспортировку и логистику;

изменение курсов валют;

расходы на доставку рыб в специальных условиях.

Поэтому интерпретировать рост на 44,2 процента так, будто количество рыб увеличилось ровно на столько же, некорректно.

Большое преимущество на маленьком рынке

122,9 тыс. долларов — не такая уж большая цифра по сравнению с общим объемом импорта страны. Но она демонстрирует тенденцию на узком и специфическом рынке: Таиланд стал абсолютным лидером по поставкам декоративных рыб в Узбекистан.

Теперь главный вопрос — является ли этот рост временным явлением или рынок аквариумистики в стране выходит на новый этап?

А вы держите дома аквариум и какой вид декоративных рыб вы бы выбрали? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями в Telegram или других социальных сетях!