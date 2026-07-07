Объявлены курсы валют на 8 июля

·79·Экономика
Объявлены курсы валют на 8 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 20,73 сума и составил 12 021,32 сума.

Евро подешевел на 10,44 сума и составил 13 734,36 сума.
• Российский рубль подорожал на 2,61 сума и составил 157,64 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 27,66 сума и составил 16 085,73 сума.
• Японская иена подорожала на 0,05 сума и составила 74,23 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 46,05 сума и составил 14 894,46 сума.
• Китайский юань подешевел на 3,46 сума и составил 1 769,25 сума.

Центральный банк УзбекистанаДолларЕвроРубльФунт стерлингов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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