8 июля ожидается снижение курса доллара

·35·Экономика
8 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 8 июля, снизится примерно на 22–23 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Aloqabank — 12 040 сумов.
• NBU — 12 040 сумов.
• OFB — 12 030 сумов.
• Asakabank — 12 030 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Asia Alliance Bank — 12 065 сумов.
• Octobank — 12 070 сумов.
• Xalq banki — 12 080 сумов.
• Agrobank — 12 090 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

АлокабанкАсакабанкАгробанкХалк банкиОктобанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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