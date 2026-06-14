Объем услуг по информатизации в Узбекистане значительно вырос

В нашей стране сферы цифровых технологий, современного программирования и процессы цифровизации экономики с каждым годом выходят на новый уровень. Высокое внимание, уделяемое в последние годы сектору информационных технологий (ИТ), и создаваемые широкие возможности начали приносить свои плоды. Новые официальные отчеты, опубликованные Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан, наглядно доказали, какими быстрыми темпами растет это направление в нашей стране.

Согласно данным, по итогам первых четырех месяцев текущего 2026 года, то есть за период январь–апрель, общий объем услуг связи и информатизации, оказанных в нашей республике, составил 30,9 трлн УЗС.

Квартальный рост на 22,3 процента

Анализ статистического комитета показывает, что зафиксированные сегодня внушительные цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года (январь–апрель) демонстрируют рост на 22,3 процента. Столь высокие темпы свидетельствуют об успешной трансформации цифровой экономики в нашей стране и резком увеличении внутреннего и внешнего спроса на современные услуги информационных технологий.

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с распределением в процентах и направлениями услуг связи и информатизации в январе-апреле 2026 года:

Порядок Направления и сферы оказания услуг Официальная доля в процентах Статус сектора на рынке Общий объем услуг (за четыре месяца) 1. Услуги компьютерного программирования 46,2 % По показателю 1-е место (Абсолютный лидер) 30,9 трлн УЗС

(Общий объем) 2. Телекоммуникационные услуги

(Интернет, мобильная связь и др.) 29,9 % Сектор с высоким спросом на 2-м месте По сравнению с прошлым годом вырос на 22,3 % 3. Услуги в сфере информации 15,0 % Направление, замыкающее тройку лидеров Фундамент цифровой экономики 4. Издательские услуги 6,6 % Стабильно развивающаяся отрасль Выходит на новый уровень 5. Другие виды услуг 2,3 % Доля дополнительных направлений Продолжает развиваться

Компьютерные программисты — абсолютные лидеры рынка

Самым отрадным среди опубликованных статистических данных является то, что в структуре услуг связи и информатизации именно услуги компьютерного программирования (ИТ-сфера) заняли первое место с долей 46,2 процента. Это прекрасное свидетельство того, что в нашей стране формируется армия молодых программистов и расширяется рынок местных ИТ-продуктов.

На втором месте с показателем 29,9 процента зафиксировано телекоммуникационное направление. Эти цифры показывают, что повседневный спрос на качественный высокоскоростной интернет, средства мобильной связи и современные сетевые коммуникационные услуги в нашей стране остается высоким и стабильным. Кроме того, на долю других различных услуг в информационной сфере пришлось 15 процентов, на услуги традиционных и электронных издательских систем — 6,6 процента, а на остальные мелкие отрасли — 2,3 процента.

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