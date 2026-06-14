Объем услуг по информатизации в Узбекистане значительно вырос
В нашей стране сферы цифровых технологий, современного программирования и процессы цифровизации экономики с каждым годом выходят на новый уровень. Высокое внимание, уделяемое в последние годы сектору информационных технологий (ИТ), и создаваемые широкие возможности начали приносить свои плоды. Новые официальные отчеты, опубликованные Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан, наглядно доказали, какими быстрыми темпами растет это направление в нашей стране.
Согласно данным, по итогам первых четырех месяцев текущего 2026 года, то есть за период январь–апрель, общий объем услуг связи и информатизации, оказанных в нашей республике, составил 30,9 трлн УЗС.
Квартальный рост на 22,3 процента
Анализ статистического комитета показывает, что зафиксированные сегодня внушительные цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года (январь–апрель) демонстрируют рост на 22,3 процента. Столь высокие темпы свидетельствуют об успешной трансформации цифровой экономики в нашей стране и резком увеличении внутреннего и внешнего спроса на современные услуги информационных технологий.
С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с распределением в процентах и направлениями услуг связи и информатизации в январе-апреле 2026 года:
Порядок
Направления и сферы оказания услуг
Официальная доля в процентах
Статус сектора на рынке
Общий объем услуг (за четыре месяца)
1.
Услуги компьютерного программирования
46,2 %
По показателю 1-е место (Абсолютный лидер)
30,9 трлн УЗС
(Общий объем)
2.
Телекоммуникационные услуги
(Интернет, мобильная связь и др.)
29,9 %
Сектор с высоким спросом на 2-м месте
По сравнению с прошлым годом вырос на 22,3 %
3.
Услуги в сфере информации
15,0 %
Направление, замыкающее тройку лидеров
Фундамент цифровой экономики
4.
Издательские услуги
6,6 %
Стабильно развивающаяся отрасль
Выходит на новый уровень
5.
Другие виды услуг
2,3 %
Доля дополнительных направлений
Продолжает развиваться
Компьютерные программисты — абсолютные лидеры рынка
Самым отрадным среди опубликованных статистических данных является то, что в структуре услуг связи и информатизации именно услуги компьютерного программирования (ИТ-сфера) заняли первое место с долей 46,2 процента. Это прекрасное свидетельство того, что в нашей стране формируется армия молодых программистов и расширяется рынок местных ИТ-продуктов.
На втором месте с показателем 29,9 процента зафиксировано телекоммуникационное направление. Эти цифры показывают, что повседневный спрос на качественный высокоскоростной интернет, средства мобильной связи и современные сетевые коммуникационные услуги в нашей стране остается высоким и стабильным. Кроме того, на долю других различных услуг в информационной сфере пришлось 15 процентов, на услуги традиционных и электронных издательских систем — 6,6 процента, а на остальные мелкие отрасли — 2,3 процента.
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