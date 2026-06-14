Объем услуг по информатизации в Узбекистане значительно вырос

·12·Экономика
Объем услуг по информатизации в Узбекистане значительно вырос

В нашей стране сферы цифровых технологий, современного программирования и процессы цифровизации экономики с каждым годом выходят на новый уровень. Высокое внимание, уделяемое в последние годы сектору информационных технологий (ИТ), и создаваемые широкие возможности начали приносить свои плоды. Новые официальные отчеты, опубликованные Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан, наглядно доказали, какими быстрыми темпами растет это направление в нашей стране.

Согласно данным, по итогам первых четырех месяцев текущего 2026 года, то есть за период январь–апрель, общий объем услуг связи и информатизации, оказанных в нашей республике, составил 30,9 трлн УЗС.

Квартальный рост на 22,3 процента

Анализ статистического комитета показывает, что зафиксированные сегодня внушительные цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года (январь–апрель) демонстрируют рост на 22,3 процента. Столь высокие темпы свидетельствуют об успешной трансформации цифровой экономики в нашей стране и резком увеличении внутреннего и внешнего спроса на современные услуги информационных технологий.

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с распределением в процентах и направлениями услуг связи и информатизации в январе-апреле 2026 года:

Порядок

Направления и сферы оказания услуг

Официальная доля в процентах

Статус сектора на рынке

Общий объем услуг (за четыре месяца)

1.

Услуги компьютерного программирования

46,2 %

По показателю 1-е место (Абсолютный лидер)

30,9 трлн УЗС


(Общий объем)

2.

Телекоммуникационные услуги


(Интернет, мобильная связь и др.)

29,9 %

Сектор с высоким спросом на 2-м месте

По сравнению с прошлым годом вырос на 22,3 %

3.

Услуги в сфере информации

15,0 %

Направление, замыкающее тройку лидеров

Фундамент цифровой экономики

4.

Издательские услуги

6,6 %

Стабильно развивающаяся отрасль

Выходит на новый уровень

5.

Другие виды услуг

2,3 %

Доля дополнительных направлений

Продолжает развиваться

Компьютерные программисты — абсолютные лидеры рынка

Самым отрадным среди опубликованных статистических данных является то, что в структуре услуг связи и информатизации именно услуги компьютерного программирования (ИТ-сфера) заняли первое место с долей 46,2 процента. Это прекрасное свидетельство того, что в нашей стране формируется армия молодых программистов и расширяется рынок местных ИТ-продуктов.

На втором месте с показателем 29,9 процента зафиксировано телекоммуникационное направление. Эти цифры показывают, что повседневный спрос на качественный высокоскоростной интернет, средства мобильной связи и современные сетевые коммуникационные услуги в нашей стране остается высоким и стабильным. Кроме того, на долю других различных услуг в информационной сфере пришлось 15 процентов, на услуги традиционных и электронных издательских систем — 6,6 процента, а на остальные мелкие отрасли — 2,3 процента.

Следите за самыми последними громкими новостями из мира цифровых технологий в нашей стране и мире, свежими отчетами статистического комитета, изменениями в ИТ-сфере и самыми достоверными новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанАгентство статистики при Президенте Республики Узбекистан2026 год2025 годUZS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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