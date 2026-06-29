В Узбекистане наблюдается дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95

·1·Экономика
В Узбекистане наблюдается дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95

Появились сообщения о резком сокращении поставок бензина в Узбекистан на фоне ситуации на внутреннем топливном рынке России и введенных временных ограничений на экспорт.

Правительство России продлило ограничения на экспорт автомобильного бензина до 31 июля 2026 года. В официальном постановлении эта мера объясняется необходимостью поддержания стабильности на внутреннем рынке, сезонным спросом и ростом цен на нефть. При этом отмечено, что поставки на основании межправительственных соглашений не подпадают под данные ограничения.

В настоящее время сообщается, что на некоторых крупных сетях АЗС в Узбекистане, включая брендовые филиалы в Ташкенте, продажа бензина АИ-92 и АИ-95 практически прекратилась.

Пока неизвестно, как долго продлится перебой в импорте бензина. Уполномоченные органы Узбекистана пока не делали отдельных заявлений о полной остановке поставок из России или возникновении официального дефицита на внутреннем рынке.

УзбекистанРоссияАИ-92АИ-95БензинАЗС
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Nodirbek Razzokov
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