В Узбекистане наблюдается дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95

Появились сообщения о резком сокращении поставок бензина в Узбекистан на фоне ситуации на внутреннем топливном рынке России и введенных временных ограничений на экспорт.

Правительство России продлило ограничения на экспорт автомобильного бензина до 31 июля 2026 года. В официальном постановлении эта мера объясняется необходимостью поддержания стабильности на внутреннем рынке, сезонным спросом и ростом цен на нефть. При этом отмечено, что поставки на основании межправительственных соглашений не подпадают под данные ограничения.

В настоящее время сообщается, что на некоторых крупных сетях АЗС в Узбекистане, включая брендовые филиалы в Ташкенте, продажа бензина АИ-92 и АИ-95 практически прекратилась.

Пока неизвестно, как долго продлится перебой в импорте бензина. Уполномоченные органы Узбекистана пока не делали отдельных заявлений о полной остановке поставок из России или возникновении официального дефицита на внутреннем рынке.