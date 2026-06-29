Рекорд в производстве одежды: определен лидирующий регион

·4·Экономика
Рекорд в производстве одежды: определен лидирующий регион

Согласно новому отчету Агентства статистики Узбекистана, в январе-апреле 2026 года в легкой промышленности страны наблюдались значительные темпы роста. За первые четыре месяца крупными предприятиями республики было произведено одежды на общую сумму 12,9 трлн сумов готовой продукции.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 12,5 процента.

Феномен Андижана: Если обратить внимание на цифры, заметен интересный факт. Почти 42% от общего объема произведенной в стране одежды (5,4 трлн сумов) приходится только на один регион — Андижанскую область. Области Ферганской долины и Ташкентский регион традиционно сохраняют абсолютное лидерство в швейной промышленности.

Подробно с результатами, зафиксированными крупными субъектами предпринимательства во всех регионах нашей страны, можно ознакомиться в следующей таблице:

Объем производства одежды в разрезе регионов (Рейтинг):

Место

Название региона

Объем производства

1

Андижанская область

5,4 трлн сумов

2

Ташкентская область

1,4 трлн сумов

3

Наманганская область

1,1 трлн сумов

4

Ферганская область

1 трлн сумов

5

город Ташкент

999,2 млрд сумов

6

Самаркандская область

687,1 млрд сумов

7

Бухарская область

449,3 млрд сумов

8

Кашкадарьинская область

431 млрд сумов

9

Хорезмская область

397 млрд сумов

10

Навоийская область

326,2 млрд сумов

11

Сырдарьинская область

200,2 млрд сумов

12

Республика Каракалпакстан

199,9 млрд сумов

13

Сурхандарьинская область

141,8 млрд сумов

14

Джизакская область

132,8 млрд сумов

В Сурхандарьинской и Джизакской областях, занявших нижние строчки рейтинга, доля крупных предприятий в официальной статистике выглядит несколько ниже, так как там более развиты малые семейные предприятия и субъекты ремесленничества, чем крупные швейные комплексы. В целом узбекская текстильная продукция не только обеспечивает внутренний рынок, но и последовательно увеличивает объемы внешнего экспорта.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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