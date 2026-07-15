67-миллионный тираннозавр рекс продан по рекордной цене

Останки Тйранносаурус rex (тираннозавра рекса), жившего 67 миллионов лет назад, были проданы на аукционе Сотебй'с в Нью-Йорке за 50,1 миллиона долларов (37,4 миллиона фунтов стерлингов). Это установило новый исторический рекорд стоимости, когда-либо уплаченной за останки динозавра.

Выставленный на аукцион уникальный экземпляр получил имя «Гас» (Гас), его высота составляет более 4 метров. По данным экспертов, сохранилось более 60 процентов скелета, что делает его одним из самых полных образцов Тйранносаурус rex из когда-либо найденных.

Имя покупателя этой уникальной находки пока официально не разглашается.

«Гас» был обнаружен в 2021 году на одном из отдаленных ранчо в штате Южная Дакота, США. Раскопки проводились в три этапа в течение 2021–2023 годов, в летний сезон, когда оттаивала земля. Затем ученые и специалисты еще три года работали в лаборатории над сборкой, очисткой и научным анализом скелета.

Глава отдела науки и естественной истории аукционного дома Сотебй'с Кассандра Хаттон отметила, что этот результат является плодом многолетнего труда.

«Гас — это не только уникальная находка, но и великолепный образец, который был профессионально извлечен, задокументирован, подготовлен и сохранен», — сказала она.

В ходе исследований на черепе динозавра были обнаружены следы зубов, а также сломанные, но впоследствии сросшиеся ребра. Ученые полагают, что эти травмы могли быть получены во время схваток с другими динозаврами или в борьбе за добычу.

Эта сделка превзошла рекорд, установленный в 2024 году останками стегозавра, и впервые останки динозавра были проданы по цене, превышающей 50-миллионный порог.

Некоторые ученые в комментариях BBC отметили, что подобные продажи могут положить начало новому этапу интереса к древним окаменелостям среди сверхбогатых коллекционеров.

Специалисты же подчеркивают, что высокая цена отражает не только уникальность, но и огромный труд и средства, затраченные на его добычу, реставрацию и научное изучение.

Миллиардер Кеннет Гриффин, купивший предыдущего рекордсмена — стегозавра по имени «Apex», временно предоставил его Американскому музею естественной истории на четыре года. Поэтому не исключено, что новый владелец «Гаса» в будущем также передаст его для демонстрации в один из музеев.