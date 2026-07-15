Названа истинная причина рекордной жары в Европе

·93·Мир
Названа истинная причина рекордной жары в Европе

Стало известно, что основной причиной рекордной жары, наблюдаемой в Европе, являются мощные субтропические антициклоны, приходящие из пустынных регионов. Климатологи отмечают, что этот процесс в последние годы значительно усилился, что приводит к обновлению исторических температурных рекордов в ряде стран.

По словам профессора Университета Камерино Массимилиано Фаццини, горячие воздушные массы, движущиеся из Сахары и Иранского нагорья, поднимаются на высоту 6–8 километров. Затем, переваливая через горные хребты и опускаясь вниз, воздух сжимается и еще больше нагревается, что приводит к резкому повышению температуры у поверхности земли.

Эксперт отмечает, что если раньше в Западной Европе преобладали антициклоны, приходящие со стороны Атлантического океана, то сегодня все более активными становятся субтропические антициклоны из пустынь. В то же время ситуация усугубляется тем, что пустынные районы Ближнего Востока также стремительно нагреваются.

Ученый подчеркивает, что именно эти факторы вызывают сильные волны жары по всей Европе. При опускании на поверхность земли горячий воздух дополнительно прогревается, вызывая экстремальные температурные показатели.

В июне в ряде европейских стран температура воздуха превысила 40 градусов. В конце месяца в нескольких государствах были обновлены абсолютные температурные рекорды. Во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии был объявлен наивысший — «красный» уровень опасности.

В настоящее время к территории Италии приближается очередная мощная волна жары. Согласно ранее опубликованным данным, в результате аномальной жары в Европе скончалось более 10 тысяч человек. Отмечается, что большинство жертв — граждане старше 65 лет.

Врачи и климатологи предупреждают, что аномальная жара вызывает не только тепловые удары, но и обострение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В связи с этим, особенно пожилым людям, рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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