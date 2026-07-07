Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла законопроект, предусматривающий обновление узбекского алфавита на основе латинской графики.

Согласно проекту, вместо действующих 26 букв и 3 буквосочетаний может быть введен алфавит, состоящий из 28 букв и одного апострофа.

Какие буквы изменятся?

Законопроект предусматривает обновление написания ряда букв:

G‘ g‘ → Ğ ğ

O‘ o‘ → Ö ö

Sh sh → Ş ş

Ch ch → Ç ç

Также предлагается исключить буквосочетание ng из алфавита.

Если проект вступит в силу, узбекский латинский алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа.

Изменения еще не вступили в силу

Законопроект был принят депутатами Законодательной палаты и направлен в Сенат.

Для вступления изменений в силу необходимо:

чтобы Сенат одобрил закон; чтобы Президент подписал его; чтобы закон был официально опубликован.

Поэтому на данный момент действующий алфавит сохраняет свою силу.

Общественное обсуждение не проводилось

Отмечается, что законопроект не был вынесен на общественное обсуждение.

Кроме того, в первоначальной официальной информации Законодательной палаты не было уточнено, какие именно буквы изменятся. Пленарное заседание транслировалось только через сайт парламента, возможности повторного просмотра эфира не было.

Тот факт, что Законодательная палата прекратила практику трансляции заседаний в прямом эфире через YouTube, также вызывает дискуссии.

Новый алфавит будет внедряться поэтапно

По информации парламента, изменения планируется внедрять не за один день, а поэтапно.

Документы, национальная валюта и ценные бумаги, оформленные до вступления закона в силу, сохраняют свою юридическую силу.

Также в государственных органах:

бланки;

вывески;

указатели;

символические знаки;

другие материальные атрибуты

могут использоваться без изменений до установленного срока.

Цель — сокращение дополнительных расходов

Парламент подчеркивает, что поэтапный переход устраняет необходимость одновременной замены всех документов и вывесок в государственных организациях.

Ожидается, что это позволит предотвратить расходование крупных дополнительных средств из бюджета.

Теперь дальнейшая судьба проекта зависит от решения Сената и Президента. Однако предлагаемые изменения уже вызвали бурные дискуссии в обществе.