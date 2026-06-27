Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие

Актриса Гулчехра Эшонкулова, исполнившая яркие роли в ряде известных фильмов узбекского кинематографа, 20 июня отметила свое 45-летие.

Она завоевала любовь зрителей образами в фильмах «Шабнам», «Панох», «Фатима и Зухра», «Господин никто», «Ревность», а также в сериале «Гостиница». Однако на пике творческой карьеры она оставила искусство и позже переехала в США.

Гулчехра Эшонкулова родилась 20 июня 1981 года в городе Душанбе, Таджикистан. Она старший ребенок в семье, у нее есть сестра и брат. Детство актрисы прошло в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области.

С юных лет Гулчехра интересовалась ведущей. После окончания школы она приехала в Ташкент и подала документы в институт искусств, чтобы получить образование в этом направлении. Однако по определенным причинам она была вынуждена вернуться домой до завершения экзаменов.