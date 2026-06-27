Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие

·3·Культура
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие

Актриса Гулчехра Эшонкулова, исполнившая яркие роли в ряде известных фильмов узбекского кинематографа, 20 июня отметила свое 45-летие.

Она завоевала любовь зрителей образами в фильмах «Шабнам», «Панох», «Фатима и Зухра», «Господин никто», «Ревность», а также в сериале «Гостиница». Однако на пике творческой карьеры она оставила искусство и позже переехала в США.

Гулчехра Эшонкулова родилась 20 июня 1981 года в городе Душанбе, Таджикистан. Она старший ребенок в семье, у нее есть сестра и брат. Детство актрисы прошло в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области.

Коллаж из двух фотографий: селфи мужчины, женщины в хиджабе и маленького ребенка.

С юных лет Гулчехра интересовалась ведущей. После окончания школы она приехала в Ташкент и подала документы в институт искусств, чтобы получить образование в этом направлении. Однако по определенным причинам она была вынуждена вернуться домой до завершения экзаменов.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шахло Зоирова резко высказалась из-за отмены рейсаШахло Зоирова резко высказалась из-за отмены рейсаВчера, 22:43Джеки Чан снимает новый фильм в КазахстанеДжеки Чан снимает новый фильм в КазахстанеВчера, 20:43Фарангиз Абдазова раскрыла пол будущего ребенкаФарангиз Абдазова раскрыла пол будущего ребенкаВчера, 20:30Представлена новая песня Озодбека Назарбекова «Вперед, Узбекистан» (видео)Представлена новая песня Озодбека Назарбекова «Вперед, Узбекистан» (видео)Вчера, 19:56Зарина Юлдошева рассказала, как ее тронула встреча с поклонницей в Баку (видео)Зарина Юлдошева рассказала, как ее тронула встреча с поклонницей в Баку (видео)Вчера, 19:36Неслихан Атагуль возвращается к поклонникам с новым сериаломНеслихан Атагуль возвращается к поклонникам с новым сериаломВчера, 18:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...