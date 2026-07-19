Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме

Две сестры из штата Юта, США — Либби Биррелл и Обри Биррелл — прославились в социальных сетях благодаря неожиданному случаю. На стене дома, который они арендовали через Airbnb, они увидели фотографию, на которой были запечатлены члены их семьи. Сначала это их сильно удивило, но позже открылась и тайна, стоящая за этим снимком.

В интервью Фокс Невс Дигитал сестры признались, что поначалу были сильно напуганы. В начале июля они приехали в арендованный дом в районе Оушенсайд недалеко от Сан-Диего, Калифорния, вместе с почти 30 родственниками, чтобы отпраздновать 80-летие дедушки.

Как только они увидели фотографию пляжа в рамке на стене, они поняли, что на ней изображены члены их семьи.

«Как только мы увидели снимок, мы позвали всех. Все были в шоке. Я позвонила друзьям по видеосвязи, потому что они тоже хорошо знают нашу семью. Они тоже не могли в это поверить», — сказала Обри Биррелл.

По ее словам, в первую ночь из-за этого случая они чувствовали себя довольно неловко.

«Честно говоря, мы немного испугались. Промелькнула мысль: “Неужели они знали, что мы приедем?” Это казалось очень странным и загадочным», — говорит она.

Позже члены семьи спросили об этом фото у владельца дома. Выяснилось, что фотограф, занимавшийся оформлением интерьера, делает снимки пляжей Сан-Диего с дрона, увеличивает их как произведения искусства и размещает в домах для отдыха.

На вирусном видео отец Обри, внимательно вглядываясь в снимок, говорит: «Это похож на меня». Сначала девушки не поверили его словам. Однако позже они поняли, что на фотографии действительно запечатлены он сам, Либби и их брат Брейди примерно десятилетней давности.

«У нас до сих пор есть те самые купальные костюмы. На этом снимке действительно мы», — говорит Либби.

По мнению сестер, фотография была сделана около десяти лет назад на пляже Мишн-Бич или Империал-Бич. В то время они были в семейной поездке по случаю футбольного турнира их брата.

Однако не все тайны истории были раскрыты до конца. Под вирусным постом некоторые пользователи написали, что видели этот же снимок пляжа в других домах Airbnb и даже в некоторых квартирах во Флориде. Хотя эта информация не была подтверждена, она вызвала большой интерес.

Дискуссии в социальных сетях были разными. Одни сравнивали этот случай с началом фильма ужасов, другие рассказывали, что сами сталкивались с подобными ситуациями. Кто-то писал, что видел себя на фоторамке в магазине, а кто-то — в рекламном буклете в другом штате.

После случившегося владелец дома даже предложил подарить семье копию этой фотографии пляжа. Сегодня сестры Биррелл говорят, что вспоминают этот неожиданный инцидент не как нечто пугающее, а как интересное и незабываемое воспоминание.