13-летняя девочка стала матерью: начато расследование

В Гиждуванском районе Бухарской области стало известно, что 13-летняя девочка родила ребенка. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс.

По сообщению Омбудсмена по правам ребенка Сурайё Рахмоновой, согласно предварительным данным, несовершеннолетняя девочка могла подвергнуться сексуальному насилию со стороны лица, знакомого с семьей.

Отмечается, что беременность девочки была обнаружена только тогда, когда срок составил шесть месяцев. После этого соответствующими органами была начата проверка по данному факту.

В настоящее время проводятся следственные действия по всем обстоятельствам происшествия. Также сообщается, что несовершеннолетней девочке оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ответственные органы продолжают работу по правовой оценке ситуации и установлению виновных лиц.