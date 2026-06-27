Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
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Министр культуры Озодбек Назарбеков в приподнятом настроении станцевал на одном из очередных мероприятий.
Искреннее и веселое выступление министра привлекло внимание участников мероприятия. Окружающие встретили его танец аплодисментами и улыбками.
Данные кадры за короткое время широко распространились в социальных сетях. Пользователи оставляют под видео множество теплых слов и комментариев.
Некоторые расценили эту ситуацию как еще одно проявление искренности, открытости и близости Озодбека Назарбекова к народу.
Танец министра в приподнятом настроении вызывает бурные обсуждения среди интернет-пользователей.
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