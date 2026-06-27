Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях

Министр культуры Озодбек Назарбеков в приподнятом настроении станцевал на одном из очередных мероприятий.

Искреннее и веселое выступление министра привлекло внимание участников мероприятия. Окружающие встретили его танец аплодисментами и улыбками.

Данные кадры за короткое время широко распространились в социальных сетях. Пользователи оставляют под видео множество теплых слов и комментариев.

Некоторые расценили эту ситуацию как еще одно проявление искренности, открытости и близости Озодбека Назарбекова к народу.

Танец министра в приподнятом настроении вызывает бурные обсуждения среди интернет-пользователей.