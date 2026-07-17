Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара

·58·Узбекистан
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара

В Узбекистане аномально жаркая погода сохранится еще несколько дней. По данным «Узгидромета», ожидается, что с 21 июля температура по всей стране начнет постепенно снижаться.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу и выходные дни жара усилится. В большинстве регионов республики дневная температура воздуха поднимется до 42–45 градусов, а в южных и пустынных районах — до 46–48 градусов.

Скорость ветра составит 9–14 метров в секунду. В отдельных местах возможно усиление до 15–18 метров в секунду, а в северных, южных и пустынных районах — до 20–22 метров в секунду с пыльными бурями.

20 июля на большей части территории республики сохранится экстремальная жара. Лишь в северо-западных областях температура воздуха начнет снижаться.

С 21 июля по всей стране начнет холодать. По данным специалистов, прогнозируется снижение дневной температуры на 6–9 градусов.

В Ташкенте также сохранится преимущественно малооблачная погода. В пятницу ожидается прогрев воздуха до 41–43 градусов, а в субботу и воскресенье — до 43–45 градусов. Ночью температура воздуха будет в пределах 25–28 градусов.

Специалисты рекомендуют населению по возможности не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время суток, употреблять больше жидкости и беречься от прямых солнечных лучей.

УзбекистанУзгидрометТашкент
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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