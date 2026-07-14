Президент Бразилии в ярости: почему самолет сборной вернулся почти пустым?

Неудачное выступление Бразилии на ЧМ-2026 вызвало бурные обсуждения в стране. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике футболистов национальной сборной за то, что они не вернулись в Бразилию после завершения турнира.

«Что это за позор?»

Мнение президента Бразилии привел портал Глобо. Лула да Силва был особенно недоволен тем, что самолет команды вернулся практически пустым.

«В самолете почти никого не было. Что это за позор, вам самим не стыдно?» — заявил президент Бразилии.

Эти его слова еще раз показали, что в Бразилии футбол — это не просто спорт, а вопрос национальной гордости.

В самолете был только Данило

По данным издания Метрополес, в самолете, который вернулся в страну после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира, находились только тренерский штаб, обслуживающий персонал и защитник Данило.

Сообщается, что остальные футболисты предпочли улететь из США напрямую в другие страны на отдых.

Ситуация Информация Результат Бразилии 1/8 финала, поражение от Норвегии 1:2 Единственный вернувшийся футболист Данило Остальные футболисты отправились на отдых или в свои клубы Реакция президента резкая критика

Эта ситуация стала еще одним болезненным ударом для бразильских болельщиков после поражения.

Поражение от Норвегии было воспринято тяжело

Бразилия на ЧМ-2026 в 1/8 финала проиграла Норвегии со счетом 1:2. Этот результат и без того вызвал волну критики в стране.

Однако тот факт, что футболисты не вернулись в Бразилию вместе с командой после турнира, лишь усилил дискуссии.

Для болельщиков дело здесь не только в том, кто был в самолете. Речь идет об ответственности, отношении к национальной форме и о том, как команда выглядит в глазах народа после поражения.

Историческая боль для Бразилии

Бразилия считается одной из самых титулованных сборных в истории чемпионатов мира, побеждавшей пять раз.

Но на этот раз «селесао» не смогли дойти даже до четвертьфинала. По имеющимся данным, Бразилия впервые за 36 лет не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.

Этот результат породил в стране большие вопросы: в чем проблема — в тренере, футболистах, системе или в командном духе?

Почему Лула высказался так резко?

В Бразилии национальная сборная — это не просто спортивная команда. Она связана с престижем страны, исторической гордостью и чувствами миллионов болельщиков.

Поэтому критика президента касается не только возвращения футболистов. Это воспринимается как сигнал о разделении ответственности после поражения, готовности встретиться лицом к лицу с болельщиками и проявлении должного уважения к статусу национальной сборной.

Проще говоря, в Бразилии режим «мы все по своим делам» после вылета с чемпионата мира был воспринят крайне негативно.

Возвращение Данило привлекло особое внимание

Тот факт, что из футболистов основного состава в самолете был только Данило, обсуждается отдельно.

Эта ситуация выставила его в ином свете в глазах болельщиков: в то время как команда разбрелась после поражения, его называют единственным игроком, вернувшимся в страну вместе с делегацией.

Конечно, у других футболистов могли быть клубные, семейные или отпускные планы. Но в эмоциональной атмосфере вокруг сборной Бразилии эти объяснения вряд ли смягчат гнев фанатов.

Давление на Анчелотти также возросло

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти также находится в центре критики.

Вылет команды уже в 1/8 финала — крайне тяжелый результат для такой футбольной страны, как Бразилия. Теперь вопросов к тренерскому штабу, выбору состава, тактике и командному духу станет еще больше.

Очевидно, что начинаются большие споры о том, как Бразилия должна начать новую эру до чемпионата мира 2030 года.

Главный вопрос после поражения

Для Бразилии ЧМ-2026 закончился не просто поражением от Норвегии. Теперь вокруг команды возник другой вопрос: почувствовали ли футболисты в достаточной мере тяжесть футболки национальной сборной?

Резкая критика Лулы да Силвы бьет именно в эту точку.

Для болельщиков поражение тяжело, но отношение после поражения иногда воспринимается даже болезненнее, чем сам результат.

Как вы считаете, обязаны ли были футболисты вернуться в Бразилию на командном самолете после турнира, или наличие у каждого личных планов — это естественно?